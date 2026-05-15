日本サッカー協会は15日、都内で会見を行い、6月に開幕する「FIFAワールドカップ北中米大会」日本代表メンバー26人を発表しました。

【写真で見る】地元・尼崎の「てっちゃん鍋やすもり」での堂安選手

メンバーに選ばれた堂安律選手（27）が子どもの頃から通っていた鍋店でも、なじみの選手のメンバー入りを祝う声が聞かれました。

『堂安選手なんだって？』と尋ねると…？

堂安選手の地元、尼崎市にある「てっちゃん鍋やすもり」。

（てっちゃん鍋やすもり 店主・西原龍雄さん）

「汁気につける。つけた時点で出来上がり。このタレ（創業以来）継ぎ足しのタレやねん！」

堂安選手が子どものころから通っていたなじみの店だということです。

（てっちゃん鍋やすもり 店主・西原龍雄さん）

「お父さんとお母さんがもともと常連さんで、堂安選手だとは全然知らなかった。（活躍し始めて）『堂安選手なんだってねぇ』って聞いたら『ええ まあ はあ』っていう感じだった」

堂安選手のパワーグルメ ピリ辛てっちゃん鍋とは？

野菜たっぷりピリ辛のてっちゃん鍋。海外に移籍したあとも、帰国するたびに食べにくるパワーグルメです。

（てっちゃん鍋やすもり 店主・西原龍雄さん）

「カタール大会が終わって1週間か、2週間ぐらいして帰ってきて食べたよ。こっちが『あのミドルえぐかったな』と言ったら『たいしたことないやろ』って。『イケると思ったん?』って言ったら『無我夢中で打った』って」

ビッグマウスと呼ばれる堂安選手。店でファンにサインを求められー。

（てっちゃん鍋やすもり 店主・西原龍雄さん）

「マスターそこの伝票持って来てって。（ファンの）女の子が『自分で払います』『いやええって俺のファンなんやろ?』って。『俺のファンには俺がごはんをごちそうするねん』って。堂安選手がお金を払って、そのあとサインして、写真も撮るような人」

午後2時－26人のメンバーのなかにその名前が…

そして、午後2時ー。26人のメンバーのなかに堂安選手の名前がありました。

（てっちゃん鍋やすもり 店主・西原龍雄さん）

「おお！とにかくほんまに悔いのないようけがのないよう一生懸命頑張ってほしいなと思う。できたら勝利が欲しいけどけがのないようにほんまに頑張って欲しい」

そして、もう一人！

和歌山県太地町出身・前田大然選手も代表入り

「よし！やりました！」

前田大然選手のメンバー入りに喜びをかみしめたのは・・・大阪府太子町の町長と役場の職員らです。

実は、前田選手の出身はここ太子町で、町のＰＲ大使も務めています。

太子町のサッカークラブに所属していた前田選手は、プロになってからも激励や指導に訪れていて、町長によるとコロナ禍の期間には町民のために消毒液を寄付したこともあるということです。

（太子町・田中祐二町長）「前田選手、おめでとうございます。太子町も全力で応援してまいります。がんばれ！」

「FIFAワールドカップ北中米大会」は6月12日に開幕し、カナダ、メキシコ、アメリカの3か国で開催されます。

8大会連続8回目の出場となる日本代表はグループFに入り、初戦をオランダ、2戦目にチュニジア、3戦目でスウェーデンと対戦します。