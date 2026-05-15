半導体大手のキオクシアホールディングス（ＨＤ）が１５日発表した２０２６年３月期連結決算は、売上高が前期比３７・０％増の２兆３３７６億円で、２兆円を初めて突破した。

米国ＩＴ企業のＡＩ（人工知能）関連投資が拡大を追い風に、データセンター（ＤＣ）で記憶媒体として使われるメモリーの販売が好調だった。

キオクシアＨＤは１７年に東芝から分社化して発足した。本業のもうけを示す営業利益は９２・７％増の８７０３億円、最終利益は２・０倍の５５４４億円で、いずれも過去最高となった。

キオクシアＨＤは、データの長期保存を得意とする「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリー」を手がけており同製品はＤＣ向けで需要が急拡大している。

需給の逼迫（）を受け、２６年１〜３月の平均販売単価は２５年１０〜１２月に比べて２倍以上に急騰。３か月間だけで２５年３月期の１年間を超える営業利益を積み上げた。２６年４〜６月期の業績予想も最終利益が前年同期比４８倍の８６９０億円を見込んでいる。

太田裕雄社長は１５日の決算記者会見で「ＡＩ需要の大きな潮流に乗って、記録的な増収増益となった」と振り返った。