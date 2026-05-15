日本サッカー協会（JFA）は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表。MF中村敬斗（スタッド・ランス＝25）が初選出された。

中村は所属事務所を通じて初の大舞台に向けて意気込み。「感無量です。子どもたちに笑顔や勇気、夢や希望を与えられるようなプレーをしてきます！」などとコメントした。

幼稚園の年長だった06年W杯ドイツ大会でブラジル代表FWロナウジーニョに憧れ「将来は海外でサッカーをやる！そして日本代表になってW杯に出ると心に決め、サッカーに夢中になっていきました。子どもの頃から夢見て努力してきました」という。今度は「当時の僕のようにプロサッカー選手になりたい！将来日本代表になりたい！と思ってくれたら嬉しいです」と夢を与える活躍を誓った。

昨年10月の親善試合ブラジル戦で1得点を挙げ、今年3月の同イングランド戦では決勝アシスト。クラブでは2部リーグとはいえ、今季14得点を挙げた。シーズン終盤はセンターFW起用が増え、最終戦ポー戦では自己最多1試合4得点を記録するなど好調を維持している。MF三笘薫（ブライトン）が負傷で欠場する中、森保ジャパンで左ウイングバックと左シャドーを主戦場にする中村の決定力に期待は高まる。