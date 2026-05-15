◆体操 ＮＨＫ杯 第２日（１５日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子１回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、全日本個人総合選手権３位で昨年の全日本シニア選手権を制した川上翔平（徳洲会）は、合計２５１・４６２点で３位を死守した。

トップ橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に３・１６７点差からスタート。最初の床運動は大きなミスなくこなし、１３・４００点で滑り出した。得意の跳馬で１４・６３３点の高得点をたたき出すなどしたが、２強との差は縮まらなかった。

満身創痍（そうい）だ。全日本の２週間前に左手中手骨の骨折した。思うような練習ができなかったとはいえ、大会は予選９位から意地で３位まで浮上させた。それでも、痛みは引かず大会後、１、２週間思ったような練習ができなかった。約１週間半で仕上げてきたものの、大会に向けた会見では「いい練習はできている」と弱音ははかなかった。

昨年、世界選手権代表（補欠）を逃した。今年はケガを抱えながらも２強に食らいつき３位で折り返した。会見では「しっかり代表を取れるように頑張りたい」と話した。１７日の２回目もど根性で乗り切ってみせる。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。