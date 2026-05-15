インスタグラム更新

大相撲の第69代横綱・白鵬翔さんが自身のインスタグラムを更新。Bリーグの試合をゲスト観戦し、華麗な3ポイント（3P）シュートを決めるシーンを動画で公開すると、ファンから反響が相次いでいる。

白鵬さんは「Bリーグ4/25 開催のファイティングイーグルス名古屋×長崎ヴェルカ戦のゲストとして登場させていただきました！バスケ少年だったので、久しぶりのコートにわくわくしました」と報告。名古屋市枇杷島スポーツセンターを訪れたことを明かしていた。

投稿された動画内では、「69」番のユニホームを着て、コート上で3Pシュートにチャレンジ。現役時代より絞られた体躯から軽快にボールを投げ込み、鮮やかに連続ゴールを決めるシーンが収められている。「ハーフタイムでは、スリーポイントシュートに挑戦させて頂き、久しぶりだったので入るか緊張しましたが、入ってよかった〜笑」と喜びの声をつづった。

他にも実際に試合を観戦する様子や、選手らとの記念撮影を行う姿も公開した白鵬さん。「会場の皆さんが温かく見守っていただけて、とても嬉しかったです！どちらのチームも試合お疲れ様でした！」と結んでいる。

日本相撲協会公式サイトによると、現役時代は192センチ、体重155キロ。21年に引退した。投稿にはファンから「ゴール連発！凄いですね！」「白鵬さん、バスケ楽しそうですね」「白鵬さんバスケゴール連発素晴らしいです」「うまいですねー！現役とは違ってまた良いです」「しかし、フリースロー完璧過ぎて脱帽です」「『うまっ!マジか！』とスマホの前で口に出してしまいましたよ…」「スリーポイントを軽々とかっこいい」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）