Ｊリーグは１５日、５月１５日の「Ｊリーグの日」を記念し、都内でイベントを開催した。元日本代表ＭＦラモス瑠偉氏（６９）がゲストで登場。この日発表された６月の北中米Ｗ杯の代表メンバーについて、「歴史をつくってほしい。彼らの力ならできる」とエールを送った。

代表発表は自宅で見守ったというラモス氏。ＭＦ三笘薫と南野拓実の落選に「まさかだった。怪我だから仕方がない」と驚いたことを明かし、「残念だけど、人生そんなもん。彼らはまだ若いから、次のチャンスがある」と語った。

また、日本人初の５大会連続Ｗ杯代表に選ばれたＤＦ長友佑都には「ブラボーです」と拍手し、「素晴らしすぎる。彼の経験がチームを強くしていると思う。彼はきっとみんなの力になる」とチーム最年長に、最大限の賛辞を送った。

初の優勝を目標に掲げる森保ジャパン。ラモス氏は本大会での日本代表の戦いぶりを問われると「思いっきり世界で暴れて、世界を驚かせてほしい。今の日本代表は優勝を目指せるし、期待できる。新しい景色じゃなくて、歴史をつくってほしい」と思いを託した。

この日のイベントでは、９３年のＪリーグ開幕当時に大流行したミサンガを配布。「日本代表のＷ杯優勝祈願」の願いが込められた特製ミサンガを、ラモス氏が手渡した。一人一人と目を合わせ「応援してください」と声をかけ、握手や写真撮影にも応じる神対応をみせた。