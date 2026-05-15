メ～テレ（名古屋テレビ）

岐阜のシンボルが、19日から約1年半休館になります。週末に行けるのは16日と17日が最後に。駆け込みで訪れた観光客の姿も。

毎年、国内外から約30万人が来場する岐阜城。

天守閣の補強などの耐震工事を行うため、19日から2027年10月下旬にかけて休館することになりました。

「どうしても私が80歳の記念に来たかった。娘に(休館することを)聞いたのできょうを選んできました」（群馬から）

「長く閉まる前に一度登ろうと思って」（岐阜市の家族）

1年以上の休館期間に入る岐阜城。15日は、駆け込みでやってきた観光客の姿が多く見られました。

「岐阜城の耐震工事と休館というニュースが出てから、駆け込みというか大勢のお客さまが来ている」（岐阜城 仙田久子さん）

今年度に入ってからの1カ月半で、来場者数はすでに7万5000人弱。例年の1.3倍ほどにあたるといいます。

「耐震工事にあわせて岐阜城内のリニューアルも予定している。来年秋に新たな岐阜城がご覧いただける。あと3日間あるのでお出かけいただきたい」（仙田さん）

ロープウェイや展望台付近のレストランなどは、休館期間も通常営業を行います。

岐阜城は、2027年11月にリニューアルオープンの予定です。