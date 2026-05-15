漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース日本テレビ系「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト２０２６ 漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」（決勝は今夏に生放送）の準々決勝進出者１２２組が１５日までに決まった。

予選２回戦がすべて終了。２回戦からはシード権で１回戦を免除された前年度の準決勝進出者も加わり、いよいよ漫才とコント両方での審査がスタート。昨年以上にハイレベルな内容に会場は大いに盛り上がった。

審査の結果、準々決勝進出者１２２組が決定。この日、日テレ公式ＹｏｕＴｕｂｅで「ダブルインパクト２０２６ 準々決勝進出者発表ＳＰ」が生配信され、ガクテンソク・奥田修二と黒田みゆアナウンサーから発表された。

次の準々決勝は５月２７日・大阪会場、６月１日・２日に東京会場にて開催。準決勝進出者は６月５日午後７時から日テレ公式ＹｏｕＴｕｂｅ生配信で発表の予定。また、決勝戦に向け、ファイナリスト予想キャンペーンを実施中。ファイナリストを的中させれば、ファイナリストのビジュアルでデザインされた特製ＱＵＯカードをプレゼント。詳細は公式Ｘで発表される。

◆準々決勝進出を果たした１２２組（５０音順）

相性はいいよね／あかねさす／茜２５０ｃｃ／あなたとネ／雨傘／アリハガ／アンダーパー／あんよの日

いぬ／イノシカチョウ／インポッシブル／うただ／うちまつげ／うるとらブギーズ／煙突パズル／おーしゃんず／オニイチャン／鬼ヶ島／オフローズ／おミルク／おむかいの葉っぱ洋食店／オルカ／怪奇！ＹｅｓどんぐりＲＰＧ／蛙亭／カベポスター／かもめんたる／からし蓮根／カンフーカンフー／銀河ゆめゆめ／くらげ／グリーンランプ／紅点／幸のとり／小海のムニエル／５０００／コットン／狛犬／今夜も星が綺麗／サイヤング／さすらいラビー／ザ・プラン９／侍スライス／サンタモニカ／３番ゲート／ＧＡＧ／シカノシンプ／ジグロポッカシスター／１１月のリサ／じゅんじゅんズ／生姜猫／シンクロニシティ／スタミナパン／スナフキンズ／スパイシーガーリック／世間知らズ／セルライトスパ／ゼロカラン／センチネル／千日前ゴールデンポップス／センリーズ／大正サウナ／太陽の小町／滝音／ただならぬ刀／ダブルアート／タモンズ／たらちね／男性ブランコ／ダンビラムーチョ／チェリー大作戦／チャーミング／チューリップフィクサー／チュランペット／ＴＣクラクション／デルマパンゲ／照山おうちごはん／電気ジュース／伝書鳩／ドゥリオ／とくいち／ドンココ／ドンデコルテ／ナチョス。／ななまがり／軟水／南天／にぼしいわし／ネイビーズアフロ／ノザアミ／バイバイスプリット／バベコンブ／バリカタ友情飯／Ｂ‐ＦＩＲＥ／ビスケットブラザーズ／ビックシカゴ／ピュート／ぶたマンモス／ふゆう空間／ブラゴーリ／フランスピアノ／ブリキカラス／ベルナルド／ヘンダーソン／マイスイートメモリーズ／マリーマリー／丸亀じゃんご／まんじゅう大帝国／まんじろう／ミカボ／ミスター大冒険。／見取り図／ミヤゼユリハマ／ムジンゾウ／モシモシ／焼きテーピング／やさしいズ／ゆくえ／ランパンプス／リバーマン／隣人／ロビンフット