「About Damn Time」で「第65回グラミー賞」（2023年）の最優秀レコード賞を受賞した歌手リゾが、SNSのアルゴリズムが「音楽業界を破滅させている」と批判した。6月5日にリリース予定の自身にとって3枚目となるスタジオアルバム「BITCH」のプロモーション活動中のリゾだが、SNSのその機能により、すべてのファンが最新情報を受け取れない状況にあると指摘した。



【写真】アルゴリズムに関係なくSNSではじかれそうなリゾのアルバム「BITCH」ジャケット

12日、リゾはTikTokの動画の中、「あと23日でアルバムが出るんだけど、そんなことさえ誰も知らないんじゃない」とコメントした。「アルゴリズムに基づいたソーシャルメディアの機能は今、音楽業界を破滅させてる」「音楽業界というのは、ミュージック文化や発売中の良い音楽、ソーシャルメディアを通じた音楽との関連を意味しているんじゃない」「アーティストたちが自分の音楽を売って利益を得ることのできる業界自体のこと」「だって、もしアルゴリズムが、実際の出来事の時系列を無視してバラバラに情報を出してくるような状態なら、一般の人たちは音楽がいつ本当にリリースされるのか全く分からなくなる」と続けた。



アルゴリズムのすべてを否定するわけではないとした一方で、ネットでのマーケティングが主流となっている今、正確にリリース日を宣伝することが難しいと話している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）