軽量車体をベースにしたことで空輸も可能

偵察や攻撃に用いる小型ドローンの普及により、現代の火砲には「シュート＆スクート（射撃後の迅速な離脱）」が強く求められるようになりました。こうした環境のなかで、アメリカ陸軍は歩兵部隊配備の迫撃砲を簡易に自走化する、あるシステムを導入しました。それが「スコーピオン」です。

【砲を展開】スコーピオンによる射撃を公開（画像）

「スコーピオン」は、既存の車両に81mmまたは120mm迫撃砲を搭載するシステムです。スペインのNTGS社が「アラクラン」の名で開発し、すでにウクライナなどいくつかの軍で採用されています。アメリカ陸軍は太平洋方面の即応部隊である第25歩兵師団へ、81mm迫撃砲型を試験導入しており、現在フィリピンで開催中の多国間共同訓練「バリカタン26」に、本車がその姿を現しました。

アメリカ陸軍では汎用車両ISV（歩兵分隊車両）をベース車両とし、荷台部分に可動式の砲と砲弾72発を搭載しています。射撃時には、サソリの尾のように後部に搭載された砲をアームで展開させます。接地面のベースプレートが衝撃を吸収するため、舗装路面上からも射撃が可能です。

発表によれば、展開から8発の射撃、そして離脱をわずか2分以内に完了する迅速な射撃能力を備えています。また、軽量なISVをベース車両としたことで、本システムはCH-47大型輸送ヘリコプターへの積載や、UH-60多用途ヘリコプターによる吊り下げ（スリング）空輸が可能であり、機動性にも優れている点が特徴です。

高価な専用車体を必要とせず、簡易かつ安価に自走迫撃砲化できる「スコーピオン（アラクラン）」は、ドローンが戦場を席巻する現代において、迫撃砲の生存性と攻撃性を高める有効な手段と言えるでしょう。