超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が、初の3DCG LIVE『凡人社プレゼンツ カリスマハウスツアー 2026夏』を8月8日、9日に東京 TACHIKAWA STAGE GARDENにて開催。また、描き下ろしのキービジュアルが公開された。

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本ツアーは、歌やダンスのほか、原作ドラマを担当する松原秀書き下ろしの完全オリジナルストーリーで紡がれる『カリスマ』たちの生活を覗き見できる内容となっている。また、本ツアーのために書き下ろされたオリジナル曲の披露も決定。さらに、回変わり要素もあり、公演ごとに曲とシナリオが一部替わることも発表となった。

発表にあわせて、公式YouTubeチャンネルにて本ツアーの見どころやS席チケットに付属するグッズラインナップなどが盛り込まれた特報映像も公開。オフィシャル先行チケットは現在抽選受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）