私立恵比寿中学・風見和香の1st写真集『和ぐころ』（宝島社）が6月12日に発売される。あわせて表紙ビジュアルも公開されている。

【写真】『私立恵比寿中学 風見和香1st写真集 和ぐころ』収録カット

撮影は木村智哉が担当。山形・蔵王と静岡・伊豆下田の2カ所で行われ、雪景色と海辺という対照的なロケーションで18歳の風見の姿を切り取った一冊となっている。

蔵王温泉スキー場で行われた撮影では、雪原に佇む姿やスキーを楽しむカット、温泉街での柔らかな表情までを収録。メンバーカラーの白と銀世界が重なる幻想的なカットが並ぶ。一方、伊豆下田での撮影ではカヤックにも挑戦し、太陽の光のもとで弾けるような表情を見せている。

風見和香は2007年生まれ、東京都出身。スターダストプロモーション所属で、2021年5月に私立恵比寿中学へ新メンバーとして加入した。TBS系『KUNOICHI 2025秋』では、アイドルとして令和初となる1stステージクリアを達成し、“動けるアイドル”として注目を集めている。

ネット書店特典として、Amazonではサイン入りチェキ（20名）が、楽天ブックスではラッキードロー形式で直筆サイン入りチェキ風ステッカー（20名）またはチェキ風ステッカーがそれぞれ用意される。

■風見和香コメントファンのみなさんがずっとずっと待っていてくださった写真集。やっと報告できて本当に嬉しいです！今回は山形と静岡、全く異なるすてきな景色の中で撮影していただきました！スキーやカヤックなど、スポーツにも挑戦しています！風見和香らしい姿から、いつもとは違う姿まで、いろんな私を見せることができたと思います。ぜひ、多くの方に見ていただきたいです！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）