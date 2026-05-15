胸が張り裂ける思い…カタールＷ杯でPKを失敗、涙した３人は全員が選外。リベンジの機会は訪れなかった【日本代表】

胸が張り裂ける思い…カタールＷ杯でPKを失敗、涙した３人は全員が選外。リベンジの機会は訪れなかった【日本代表】