胸が張り裂ける思い…カタールＷ杯でPKを失敗、涙した３人は全員が選外。リベンジの機会は訪れなかった【日本代表】
５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー26人が発表された。
４年前のカタールW杯、決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦、PK戦でキッカーを務めた南野拓実、三笘薫、浅野拓磨、吉田麻也は全員が落選となった。
浅野以外はPKを失敗し、涙を流した。W杯でリベンジしたい気持ちは強かっただろう。
カタール後の第二次森保政権では一度も招集されなかった吉田はともかく、南野と三笘は基本的には主力としてプレーしてきた。
だが、前者は昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、後者はメンバー発表直前の５月９日に右ハムストリングを負傷。無念の落選となった。
15日の記者会見で森保一監督は、三笘について、「大会期間中の復帰が難しいとメディカルから報告を受け、選出を断念した」と説明している。
本人たちの心情を慮ると、胸が張り裂ける思いだ。南野は31歳、三笘は28歳、とりわけ前者は最後のチャンスだった可能性が少なくない。
サッカーに対してことさらストイックで、ピッチに立てば守備も手を抜かず、日本代表を支えてきた南野と三笘。そんな２人にサッカーの神様が微笑んでくれなったのは残念でならない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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４年前のカタールW杯、決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦、PK戦でキッカーを務めた南野拓実、三笘薫、浅野拓磨、吉田麻也は全員が落選となった。
浅野以外はPKを失敗し、涙を流した。W杯でリベンジしたい気持ちは強かっただろう。
カタール後の第二次森保政権では一度も招集されなかった吉田はともかく、南野と三笘は基本的には主力としてプレーしてきた。
15日の記者会見で森保一監督は、三笘について、「大会期間中の復帰が難しいとメディカルから報告を受け、選出を断念した」と説明している。
本人たちの心情を慮ると、胸が張り裂ける思いだ。南野は31歳、三笘は28歳、とりわけ前者は最後のチャンスだった可能性が少なくない。
サッカーに対してことさらストイックで、ピッチに立てば守備も手を抜かず、日本代表を支えてきた南野と三笘。そんな２人にサッカーの神様が微笑んでくれなったのは残念でならない。
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