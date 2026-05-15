川崎U-18のNEXTブレイク候補が今も忘れない三笘薫からの“金言”。偉大なアタッカーの背中を追うMF木村風斗が誓う、U-17アジアカップでの躍動【現地発】

川崎U-18のNEXTブレイク候補が今も忘れない三笘薫からの“金言”。偉大なアタッカーの背中を追うMF木村風斗が誓う、U-17アジアカップでの躍動【現地発】