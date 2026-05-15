「最悪の知らせが届いた」「最大のニュース」スポルティング守田英正の“衝撃選外”にポルトガルメディアが驚愕！「最も注目すべき落選」
スポルティングMF守田英正の落選をポルトガルメディアが驚きを持って報じた。
５月15日に日本サッカー協会は、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表。昨年の３月以降、代表から遠ざかっている守田は、メンバー入りが期待されたが選外となった。
スポルティングでは主力としてプレーしており、今季のチャンピオンズリーグではチームのベスト８進出に貢献。最近はハイパフォーマンスを続けていただけに、ポルトガルメディア『ZEROZERO』は「最大のニュースは、守田が外れたことだ。彼は世界最大の国際大会を欠場することになった」と伝えている。
また、スポルティングの専門メディア『Leonino』は、「衝撃だ。スポルティング退団が決定的な守田に最悪の知らせが届いた」と報道した。
「守田は2026年ワールドカップの日本代表メンバーから外れた。森保一監督が15日にメンバー26名を発表したなか、スポルティング所属のミッドフィールダーの不在は最も注目すべき落選の一つとなっている」
なお、北中米W杯に臨む日本代表メンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
５月15日に日本サッカー協会は、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表。昨年の３月以降、代表から遠ざかっている守田は、メンバー入りが期待されたが選外となった。
スポルティングでは主力としてプレーしており、今季のチャンピオンズリーグではチームのベスト８進出に貢献。最近はハイパフォーマンスを続けていただけに、ポルトガルメディア『ZEROZERO』は「最大のニュースは、守田が外れたことだ。彼は世界最大の国際大会を欠場することになった」と伝えている。
「守田は2026年ワールドカップの日本代表メンバーから外れた。森保一監督が15日にメンバー26名を発表したなか、スポルティング所属のミッドフィールダーの不在は最も注目すべき落選の一つとなっている」
なお、北中米W杯に臨む日本代表メンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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