鹿児島大学と航空会社は2021年からプロのパイロットを育てる取り組み「SKYCAMP」を行っています。その1期生が、日本エアコミューターの副操縦士になり、15日、辞令交付式が行われました。



日本エアコミューターの副操縦士になったのは「SKYCAMP」の1期生、立山陸さんと奥紘輔さん含む4人です。



「SKYCAMP」は、パイロットや航空業界に興味を持つ学生のためのインターンシップで、大学と日本航空、日本エアコミューターが連携し2021年から開かれています。奥さんと立山さんは去年、SKYCAMP生で初めてパイロットの訓練生として日本エアコミューターに入社。厳しい訓練を経て副操縦士に昇格しました。



（立山陸さん）

「副操縦士としての責任の重さを噛み締めている。これから、安全運航を守っていくということで、引き続き努力を重ねていきたい」



（奥紘輔さん）

「 幼いころから夢に見ていたパイロットという職業。自分の出来ることをやらなければならないことを、ひとつひとつ確実にこなしていきたい」



2人は20日に初めてのフライトを迎えます。