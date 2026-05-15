明治は、5月15日の「ヨーグルトの日」を記念して、体験型POP UPイベント「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。」を、5月15日〜17日の期間、東京・ZeroBase渋谷で開催する。一般公開に先立ち、5月14日に行われたPRイベントでは、ゲストとして、お笑いコンビのアンガールズとタレントのゆうちゃみさんが登場。「ヨーグルト×塩」という意外性のある組み合わせを切り口に、ヨーグルトが食卓の主役として楽しめる塩ヨーグルトメニューの魅力を体験した。



「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。」の会場

今回の体験型POP UPイベント「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。」では、ヨーグルトに「塩をひとつまみ」加え、フルーツや惣菜と組み合わせることで、食事の主役・主食級のひと皿として楽しめる、新たなヨーグルト体験を提案する。会場では、個人の味覚傾向や嗜好性を分析する「コレスキ」嗜好性診断によって、来場者を「甘舌」「おやじ舌」「とんがり舌」など6タイプに分類。診断結果に応じて、“あなたの舌に合った塩ヨーグルトメニュー”を無料で提供する。



左から：ゆうちゃみさん、アンガールズの田中卓志さん、山根良顕さん

PRイベントのゲストとして登場したアンガールズとゆうちゃみさんに、「ヨーグルトを食べる時間帯」のイメージを聞くと、アンガールズの山根良顕さんとゆうちゃみさんは「朝に食べるイメージ」と回答。アンガールズの田中卓志さんは、「朝も食べるが、自分は夕食後のデザートとしてもよく食べていた」とのこと。そんな3人に、最近の朝食事情を聞いてみると、ゆうちゃみさんは「昼まで寝たいタイプなので、朝ご飯は食べていない」と、“朝ごはんを食べない派”であることを告白。田中さんは「結婚してから食べるようになった。朝に食べることで、スイッチが入る」、山根さんは「子どもが生まれてから、学校に行く前に一緒に食べるようになった」と、家族で朝食をとっていると教えてくれた。



クイズに回答する、左から：ゆうちゃみさん、アンガールズの田中卓志さん、山根良顕さん

ここで、今回のイベントにちなんで、「ヨーグルトの世界基準の食べ方に使われる隠し味は何か」というクイズを出題。田中さんは「味の薄いみそ汁」、山根さんは「カレー」とボケ回答を連発して会場の笑いを誘う中、ゆうちゃみさんは「塩キャラメルから連想して『塩』」と回答し、見事に正解した。「塩を加えることでヨーグルトの酸味がやわらぎ、味に奥行きが生まれる。海外では、一般的なヨーグルトの食べ方になっている」と、クイズの解説を聞いた3人は、イベントで提供される塩ヨーグルトメニューに興味津々の様子だった。



「サラダチキンとブロッコリーの塩ヨーグルト」を試食するゆうちゃみさん

そして、3人が事前に行った「コレスキ」嗜好性診断の結果発表と共に、それぞれの味覚タイプに合わせた塩ヨーグルトメニューを試食した。ゆうちゃみさんの味覚タイプは「おやじ舌」で、「サラダチキンとブロッコリーの塩ヨーグルト」が提供された。ゆうちゃみさんは、「ヨーグルトがいい感じに手助けしてくれて、バランスがいい」と、塩ヨーグルトメニューを絶賛。「これで朝ご飯が終わるなら本当に毎朝食べたい。ヨーグルトだから腸活にもなりそうだし、無理なく続けられそう。私的にはダイエットにも向いていると思う」と、食事としての取り入れやすさにも太鼓判を押していた。さらに、“基本のせるだけ”という手軽さに「タイパもいい」と反応し、忙しい日常の中でも取り入れやすい“食事になるヨーグルト”としての可能性に驚きの表情を見せていた。



「きんぴら味噌の塩ヨーグルト」を試食するアンガールズ田中卓志さん（左）、山根良顕さん

一方、アンガールズの田中さんと山根さんは、2人とも「とんがり舌」タイプとなり、「きんぴら味噌の塩ヨーグルト」が提供された。田中さんは、「見た目からは味の想像がつかない」と半信半疑だったが、ひと口食べると「おいしい。ヨーグルトがきんぴらの間に入ってまとめている」とコメント。山根さんも、「きんぴらの油の感じとヨーグルトが合って、ちゃんと食事になっている」と、塩ヨーグルトメニューの新しい魅力を伝えてくれた。



イベントで学んだポイントを発表するゆうちゃみさん

最後に、ゆうちゃみさんが今回のイベントで学んだポイントを総括し、「ヨーグルトは食事の主役にもなれる」とフリップで発表。「ブルガリアヨーグルトの無限の可能性をすごく感じた。小さいころから食べていたブルガリアヨーグルトは幼なじみのような存在だが、大人に成長したみたいな感じがした。これからもいっぱい食べたいと思う」と、目を輝かせていた。山根さんは、「家では自分が料理を作ったりするのだが、同じようなレシピが続くと家族が不満そうな顔をするので、間に塩ヨーグルトを差し込んでいきたい。いろいろな料理でできるので楽しみ」と、家庭での活用に意欲を見せていた。田中さんは、「レシピを見て覚えて、週末や休みがあるときには奥さんに作ってあげたい。作ったメニューはSNSで公開し、ヨーグルト界のカリスマになっていく」と、食卓の主役になる塩ヨーグルトメニューを幅広い人々に発信していくとアピールした。



左から：サラダチキンとブロッコリーの塩ヨーグルト、バナナの塩ココアヨーグルト

体験型POP UPイベント「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。」では、アンガールズとゆうちゃみさんが体験した「コレスキ」味覚診断と塩ヨーグルトメニューの試食を入場無料・事前登録不要で体験することができる。



左から：さつまいもの黒蜜きなこ塩ヨーグルト、マシュマロベリー塩ヨーグルト

会場では、まず専用アプリを使用して、味覚傾向を分析する「コレスキ」嗜好性診断を実施。診断結果に応じて、「おやじ舌」「うま舌」 「とんがり舌」「甘舌」「バランス舌」「こども舌」の6つの味覚タイプに分類され、各タイプに合った塩ヨーグルトメニューを試食できる。提供するメニューは、「サラダチキンとブロッコリーの塩ヨーグルト」（おやじ舌）、「バナナの塩ココアヨーグルト」（うま舌）、「きんぴら味噌の塩ヨーグルト」（とんがり舌）、「さつまいもの黒蜜きなこ塩ヨーグルト」（甘舌）、「カレー塩ヨーグルト」（バランス舌）、「マシュマロベリー塩ヨーグルト」（こども舌）となっている。



左から：カレー塩ヨーグルト、きんぴら味噌の塩ヨーグルト

［イベント概要］

名称：塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。

開催期間：5月15日（金）〜17日（日）

開催時間：11:00〜19:00（17日のみ18:00まで）

会場：ZeroBase渋谷（東京都渋谷区道玄坂2−5−8）

参加費：無料

主催：明治ブルガリアヨーグルト（明治）

協力：みんなのヨーグルトアカデミー

明治＝https://www.meiji.co.jp/

イベント特設ページ＝https://www.meijibulgariayogurt.com/special/yogurt-day/