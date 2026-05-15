ガンプラ・30MS・30MPなどから40点以上が対象！ ホビーサーチにてBANDAI SPIRITSプラモデルの蔵出し抽選販売実施
ホビーサーチは、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は5月17日23時59分まで。
今回の抽選販売では、BANDAI SPIRITSのガンプラやプラモデルから、過去の抽選販売キャンセル分などを一挙蔵出ししたラインナップとなっている。
対象商品には、「MG MSN-04 サザビー Ver.Ka」「MG フリーダムガンダム Ver2.0」「MG RX-93 νガンダム Ver.Ka」「MG ガンダムダブルエックス」「MGSD デスティニーガンダム」「RE/100 AMX-107 バウ」「MGEX ストライクフリーダムガンダム」などのガンプラや、「30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]」「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」などの美少女プラモデルなど、40点以上がラインナップしている。
なお今回の対象商品は蔵出し品のため、1商品当たりの数はごく少数となっている。
□ホビーサーチ「バンダイ抽選・通常販売」対象商品一覧のページ
/／- ホビーサーチ プラモデル (@hobbysearch_pub) May 15, 2026
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