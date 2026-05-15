【ホビーサーチ：BANDAI SPIRITS プラモデル 抽選販売】 抽選期間：5月15日18時～5月17日23時59分

ホビーサーチは、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は5月17日23時59分まで。

今回の抽選販売では、BANDAI SPIRITSのガンプラやプラモデルから、過去の抽選販売キャンセル分などを一挙蔵出ししたラインナップとなっている。

対象商品には、「MG MSN-04 サザビー Ver.Ka」「MG フリーダムガンダム Ver2.0」「MG RX-93 νガンダム Ver.Ka」「MG ガンダムダブルエックス」「MGSD デスティニーガンダム」「RE/100 AMX-107 バウ」「MGEX ストライクフリーダムガンダム」などのガンプラや、「30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]」「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」などの美少女プラモデルなど、40点以上がラインナップしている。

なお今回の対象商品は蔵出し品のため、1商品当たりの数はごく少数となっている。

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