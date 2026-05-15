◆パ・リーグ 楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）

楽天・佐藤直樹外野手（２７）が１５日、ソフトバンク戦で３ランを含む２安打３打点をマークして、勝利に貢献した。

低弾道で放り込んだ。１点リードの２回２死二塁。初球だ。佐藤は上沢が投じた内角低めのツーシームを打ち砕いた。打球は左翼テラス席へ着弾。昨季までソフトバンクに所属していた男が貴重な３ランをたたき込んだ。弾丸ライナーでの今季３号は本拠初弾。「弾道が低かったのでとられるかなと思った。歓声で、『え、ホームラン』という感じでした」と声を弾ませた。

ソフトバンクから現役ドラフトで加入した２７歳。古巣では６年間プレーした。「６年間ホークスで、学んだことはでかいですし、本当にホークスにいられて良かったと今でも思う。レベルの高いところでできたことはすごい今後の野球人生にいきると思う」。新天地で活躍することが、古巣への恩返しにもなる。

ここまで１４試合に出場して打率３割１分８厘、３本塁打、５打点をマーク。直近は１番起用に応えている。「（相手投手の）右左関係なく出してもらっていることに感謝してしっかり自分のスイングをしていきたい」。不動の定位置奪取を狙う男が持ち味の強打で道を切り開いていく。