2026年5月14日、俳優の佐藤健が自身のYouTubeチャンネルを更新。2025年10月11日に開催された『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』の裏側を公開した。

（関連：【画像あり】TENBLANKのメンバーとしてライブを行なった佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳）

『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』は、Netflixドラマ『グラスハート』に登場する劇中バンド・TENBLANKのファンミーティングイベントだ。TENBLANKとして佐藤率いる出演者4人が実際に演奏したことでも大きな話題となった。

動画冒頭では、メンバーたちがスタジオで練習をしている様子からスタート。町田啓太は「ここから1日も練習できる時間ない」と多忙であることを明かし、志尊淳も「現実的ではないよね」と、笑いながらも多忙なスケジュールに本音を語った。そして本番前日。佐藤は客席から真剣な表情で演出の確認をし、「もっとムーディなのにしたい」「光は生かしで」など、指示をする姿を見せた。

そして当日。佐藤は真っ赤な衣装に着替え、移動中も声出しをして本番に備えた。昼公演を終え、控室に戻った佐藤は、宮粼優に「汗出してほしい」「ツルピカなんだよね」と話しかけ、現場を和ませた。また、志尊は「コールアンドレスポンスをしてみたい」とアイデアを出し、メンバーと話し合いを進めながら、夜公演へ。最後にメンバーは記念撮影をして、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「さいこーだったな」「永久保存版」「プロ集団最高すぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）