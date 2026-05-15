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　2026年5月14日、俳優の佐藤健が自身のYouTubeチャンネルを更新。2025年10月11日に開催された『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』の裏側を公開した。

（関連：【画像あり】TENBLANKのメンバーとしてライブを行なった佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳

　『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』は、Netflixドラマ『グラスハート』に登場する劇中バンド・TENBLANKのファンミーティングイベントだ。TENBLANKとして佐藤率いる出演者4人が実際に演奏したことでも大きな話題となった。

　動画冒頭では、メンバーたちがスタジオで練習をしている様子からスタート。町田啓太は「ここから1日も練習できる時間ない」と多忙であることを明かし、志尊淳も「現実的ではないよね」と、笑いながらも多忙なスケジュールに本音を語った。そして本番前日。佐藤は客席から真剣な表情で演出の確認をし、「もっとムーディなのにしたい」「光は生かしで」など、指示をする姿を見せた。

　そして当日。佐藤は真っ赤な衣装に着替え、移動中も声出しをして本番に備えた。昼公演を終え、控室に戻った佐藤は、宮粼優に「汗出してほしい」「ツルピカなんだよね」と話しかけ、現場を和ませた。また、志尊は「コールアンドレスポンスをしてみたい」とアイデアを出し、メンバーと話し合いを進めながら、夜公演へ。最後にメンバーは記念撮影をして、動画は終了した。

　今回の動画に視聴者からは「さいこーだったな」「永久保存版」「プロ集団最高すぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）