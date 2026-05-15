赤しゃりによるWeb小説『俺が魔法少女になるんだよ！』のコミカライズに向け、HIKE編集部がキャラクターデザインおよび作画を担当する漫画家を募集するコンテストを開催することを発表した。

【画像】コミックエラン

応募受付は、講談社が運営する「DAYS NEO」および「ILLUST DAYS」にて、2026年5月18日0時から7月17日23時59分まで実施される。大賞受賞者には、HIKE編集部が展開する少年・青年向け漫画レーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）でのコミカライズ連載権と、賞金10万円が授与される。結果発表は2026年8月頃の予定。

応募資格はプロ・アマ、国籍、経歴、年齢、性別を問わず、2026年から2027年初頭頃の連載開始（毎月30～40ページ程度の月刊連載）に対応できるスケジュールを確保できる人物が対象となる。

提出物として、原作を題材にした8ページ以上のネーム原稿、2ページ以上の完成原稿（人物・背景・バトル/アクションシーンの3要素を含むもの）、ならびに「七篠陽彩」「ブルームスター」「ハク」3名分のキャラクター立ち絵（モノクロ、ペン入れ）が必須となる。審査では、原作の魅力を漫画として広げる表現力、バトル・アクションシーンの作画力と構成力、キャラクターデザインがポイントとされる。

原作の『俺が魔法少女になるんだよ！』は、「魔法」があふれた現代で傷を負った青年がこぼれた幸せを拾い集めるまでを描いたローファンタジー小説。「小説家になろう」にて連載されており総PV数は900万を超えている。

■赤しゃり（原作者） コメント

はじめまして、赤しゃりと申します。このたびは『俺が魔法少女になるんだよ！』をもとにこのようなコンテストを開催していただけること、大変光栄に思っております。趣味を書き連ねたものがいつの間にかすごいことになったなと自分でもびっくりしました。本作は「魔法」があふれた現代で傷を負った青年がこぼれた幸せを拾い集めるまでを描いたローファンタジー小説です。その過程で自分の趣味を敷き詰めておりますが、そこに皆様の筆が加わることを今からとても楽しみにしております。私のクセを詰め込んだこの小説にあなたの解釈や個性をぶつけてください。ご参加される方も、そうでない方も、この機会に一度本作に興味を持っていただけたら幸いです。たくさんのご応募を心よりお待ちしております。

（文=リアルサウンド ブック編集部）