「ポケットモンスター」シリーズに登場する全1025匹のポケモンを収録した書籍『ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026』が、8月7日にオーバーラップより発売されることが発表された。

【画像】『ポプテピピック』大川ぶくぶが描いたポケモン『ウインド・ウェーブ』の新御三家

本書は、1996年のシリーズ誕生から2026年までの30年間で登場した1025匹のポケモンを網羅した公式図鑑。ぜんこく図鑑ナンバー順のリストや50音順索引を備え、進化の流れがわかる誌面構成に。B5判型で、ポケモンのイラストを大きなサイズで掲載している。

収録データは2026年3月末時点の情報に基づいており、タイプ・分類・高さ・重さ・特性・隠れ特性・図鑑の説明文といった基本情報が記載される。1025匹すべての英語名も掲載されるほか、「メガシンカ」「ダイマックス」「リージョンフォーム」など、ポケモンの世界に登場する用語の解説コラムも収録される。

編著は長年シリーズの攻略本執筆を務めている元宮秀介＆ワンナップで、クレジットには、監修として株式会社ポケモンが、協力としてシリーズの制作を担っている株式会社ゲームフリークの名前が並んでいる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）