インド在住の兄弟漫画家masterlynx（マスターリンクス）による新連載『カンフー・カンフル』が、漫画ポータルサイト「カドコミ」にて開始された。

【漫画】『カンフー・カンフル』を試し読み

masterlynxは、KADOKAWAが2024～25年に開催した国際マンガ賞「ワードレス漫画コンテスト」で『Heartsteel』にて銀賞を受賞した、Jivan（ジバン）とYash（ヤシュ）の兄弟によるユニット。2022年より現名義で活動し、日本のマンガに影響を受けながら創作活動を行ってきた。今回の連載は、KADOKAWAが推進する海外クリエイター向け創作支援プロジェクト「KADOKAWA WORLD MANGA ATELIER（KWMA）」から生まれた初の商業デビュー事例となる。

『カンフー・カンフル』は、カンフーや“ゴエモン”といった日本やアジアのカルチャー要素を独自の感性で融合させたノンストップ・アクションコメディ。物語冒頭では、大泥棒・ゴエモンと小僧・バオが、悪党軍団・ウィスカーズとの戦いに巻き込まれていく様が描かれる。

制作にあたっては、著者が英語で制作したテキストをもとに、KADOKAWAの海外マンガ編集部が日本語のセリフや擬音表現を調整しながら作品づくりを進行。国や言語の異なる環境のなか、オンラインでのコミュニケーションを経て連載開始に至った。毎月第3金曜日に1話ずつ更新予定。

■コメント

◇masterlynx（著者）『ドラゴンボール』で育った私たちが、レジェンド・鳥山明先生の築き上げたこの漫画業界に今、足を踏み入れようとしている……この歩みは、私たちにとって本当に夢のようで実感が湧きません。インドの小さな町出身の私たちが、まさか日本でマンガを連載できる日が来るなんて、想像もしませんでした。この素晴らしい機会に、心から感謝しています。ぜひ皆さんに『カンフー・カンフル』を楽しんでいただき、私たちのこの冒険を一緒に歩んでもらえたら嬉しいです！

◇担当編集者「とんでもない才能だ」。第一印象はその一言に尽きます。日本のマンガ文化が遠くインドの地にまで届き、ひとりの天才を生み出した。今度は、その才能が日本で花開こうとしている。ひとりのマンガ好きとして、なんとも感慨深いものです。ひとりでも多くのマンガ好きに知ってもらえることを祈っています。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）