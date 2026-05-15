＜登校班ちゃんとしろ！＞全員が班を抜けた！嘘つきをこらしめただけなのに…文句あるの？【第5話まんが】
私はキミカ（34）。息子のタイジュ（新一年生）が、一週間以上登校班から置き去りにされた件ですが、班長のミカちゃん（小六）が意地悪をしたことが判明。あれだけハッキリと伝えたのだから、明日からはちゃんとやってくれると安堵していたのに……。なんと、登校班が全員抜けたと会長から電話がかかってきたのです。タイジュをのけ者にするだけでは飽き足らず、今度はこんな意地悪をするなんて、一体どうなっているのでしょうか！
今回のことで思い知りました。ここは新参者には冷たいんだなって。
こっちは1％も非がないのに、こんな仕打ちを受けるなんて納得がいきません。たぶん、あのミカって子どもや、その子のお母さんが、言い訳や嘘を他のお母さんたちに言いふらしたんじゃないかなと思うのです。
しかし私は間違っていないという絶対的な自信があります。この腐ったような今の状況を変えるためにも、私自身が学校や地域の行事に積極的に参加して、悪を正していきたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
今回のことで思い知りました。ここは新参者には冷たいんだなって。
こっちは1％も非がないのに、こんな仕打ちを受けるなんて納得がいきません。たぶん、あのミカって子どもや、その子のお母さんが、言い訳や嘘を他のお母さんたちに言いふらしたんじゃないかなと思うのです。
しかし私は間違っていないという絶対的な自信があります。この腐ったような今の状況を変えるためにも、私自身が学校や地域の行事に積極的に参加して、悪を正していきたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香