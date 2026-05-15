【マウント義姉はお下がりNG！】ムカつく！垢抜けない義妹の方が裕福なんて＜第7話＞#4コマ母道場

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赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！　とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？

第7話　鼻につく存在【義姉の気持ち】



【編集部コメント】

マイコさんにはバレていなかったようですが、アヤさんは内心マイコさんのことが面白くなかったんですね……！　けれど夫・スバルさんの妹に対して、心のなかで「芋」と呼ぶのはあんまりです。マイコさんのところのノノカちゃんが「うちの子よりも高価なブランド服を着ている」ことが許せない様子のアヤさん。人を見下しておいて「自分よりも裕福なことが気に入らない」だなんて、どうかと思いますよ……！？

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・井伊テレ子