【マウント義姉はお下がりNG！】ムカつく！垢抜けない義妹の方が裕福なんて＜第7話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第7話 鼻につく存在【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
マイコさんにはバレていなかったようですが、アヤさんは内心マイコさんのことが面白くなかったんですね……！ けれど夫・スバルさんの妹に対して、心のなかで「芋」と呼ぶのはあんまりです。マイコさんのところのノノカちゃんが「うちの子よりも高価なブランド服を着ている」ことが許せない様子のアヤさん。人を見下しておいて「自分よりも裕福なことが気に入らない」だなんて、どうかと思いますよ……！？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第7話 鼻につく存在【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
マイコさんにはバレていなかったようですが、アヤさんは内心マイコさんのことが面白くなかったんですね……！ けれど夫・スバルさんの妹に対して、心のなかで「芋」と呼ぶのはあんまりです。マイコさんのところのノノカちゃんが「うちの子よりも高価なブランド服を着ている」ことが許せない様子のアヤさん。人を見下しておいて「自分よりも裕福なことが気に入らない」だなんて、どうかと思いますよ……！？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子