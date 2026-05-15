去年１２月、山形県上山市の自宅で強盗事件が起きたかのように、噓をつき警察の業務を妨害したとして逮捕された女の初公判がきょう開かれ、女は動機について「家族から借りたお金を返せなかった」からなどと話しました。

【写真を見る】家族から借りた5万円を返せず...強盗被害を ”自作自演” した女の初公判 検察側は拘禁1年を求刑（山形）

偽計業務妨害の罪に問われているのは、上山市高野の無職の女（２４）です。

起訴状などによりますと女は去年１２月、警察官に「泥棒は私を殴った後、その財布をもって玄関から逃げていった」などとウソの話をし、警察に必要のない捜査をさせて、正常な業務を妨害したとされています。

きょうの初公判で女は起訴内容を全面的に認めました。

■動機は「家族から借りていた５万円」

被告人質問で女は動機について「家族から借りていた５万円を工面する目処がつかなかった」「強盗に遭って金を奪われたことにすれば両親が許してくれると考えた」などと話しました。

裁判は即日結審し、検察側は拘禁１年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

判決は来月３日に言い渡されます。