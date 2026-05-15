小西たかのりが単独首位で決勝へ 池田勇太2位、70歳・倉本昌弘は予選落ち
＜関西オープン 2日目◇15日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第2ラウンドが終了した。ツアー2勝目を狙う34歳・小西たかのりが7バーディ・1ボギーの「64」をマーク。トータル7アンダー・単独首位で決勝に進んだ。
【写真】70歳とは思えない 倉本昌弘のスイング健在
トータル6アンダー・2位に池田勇太。トータル5アンダー・3位に「61」を叩き出した砂川公佑、トータル4アンダー・4位タイには2週連続優勝を狙う堀川未来夢ら5人が続いた。今季限りでツアーから引退する70歳・倉本昌弘は「80」を喫し、トータル13オーバー・128位タイで予選落ちを喫した。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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