米国生まれのアイアン用カーボン、三菱ケミカル『MMT AMC Iron』が日本上陸！7月10日デビュー
三菱ケミカルから、新作シャフトのアナウンス。「新たなカーボンアイアンシャフトブランド登場！2026年7月、三菱ケミカルは『MMT?AMC Iron』を発売いたします」と、同社広報。
【画像】シャフト全長の色味とコスメ
米国で誕生したアイアンブランド『MMT』は、Metal Mesh Technologyの頭文字が取られたもの。アーチェリーの矢のイノベーションから着想を得た技術は、複数に積層されるプリプレグシートの層間にステンレスメッシュを入れ、カーボンシャフトに搭載して精度と一貫性を引き上げるもの。 中でも『AMC Iron』は「クラブにやさしさを求めるゴルファーに違和感のない一貫性のある重量フローを提供することで戦略的なコースマネジメントを容易にします」と説明。よりボールを上げやすい60g台の『Red65』と、飛距離とコントロールのバランスを重視した80g台の『Blue85』の2種類を日本に導入する。
先中調子で高打出し・中スピンの『MMT AMC Red65』、中調子で中打出し・中スピンの『同Blue85』のいずれもフレックスはRとSを用意。税込価格は1本12,100円で「スチールシャフトがそろそろキツくなってきた」という中・上級者は要注目だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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