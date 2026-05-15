15日も行われた米中首脳会談。今回の#みんなのギモンでは、「財界の“大物”続々訪中…思惑は？」をテーマに、両国の思惑などについて解説します。

■米企業トップ“ビッグネーム”も…20人ほど同行

日本時間午後4時前にトランプ大統領は帰国の途につきましたが、15日は習主席とお茶会やランチミーティングが行われました。まずは15日の会談の様子からお伝えします。

15日の会談は、習主席の居住地であり、国の最高中枢機関も置かれる中南海で少人数で行われ、ランチなどを挟んでおよそ2時間半行われました。

中国がイラン情勢や貿易問題でアメリカと協力する姿勢もみせたとされる中、トランプ大統領が台湾問題で譲歩したかどうかも注目されています。

そして今のところ、トランプ氏はこの点については多くを語っていませんが、今後、報道などで実際はどんなやりとりが交わされたのか、明らかになる可能性もあります。

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今回の中国訪問にトランプ大統領は、IT・製造・金融など様々な分野のアメリカ企業のトップを20人ほど同行させていて、一部の協議にも加わったということです。

NYタイムズによりますと、中国・習主席との会談後、記者団に対しテスラのイーロン・マスク氏は「良いことはたくさんありました」と話したということです。さらにアップルのティム・クック氏は、ピースサインをしている様子もありました。

そして半導体大手エヌビディアのジェンスン・ファン氏は「習主席とトランプ大統領は信じられないほど素晴らしかった」と語ったという事です。

今回の米中首脳会談ですが、こうした財界人を首脳会談に同行させる事自体は珍しくないそうなのですが、とにかくビッグネーム、目立つ人たちが同行していたということです。

■米中会談“経済効果”は？

今回の米中首脳会談でトランプ氏はいったい何を狙っているのか。

14日の首脳会談後に応じたFOXニュースのインタビューではこのように語っていました。

アメリカ トランプ大統領

「非常に力のある国々と良好な関係を築くのは素晴らしいことだ」

「あのビジネスマンたちに取引を成功させ、（アメリカに）雇用を呼び戻すためにここに来ている。中国はきょう彼らに数千億ドル規模の投資を行うことになる。それが彼らがここに来た理由だ」

「多くの企業を参入させて、莫大な利益を上げ、アメリカに多くの雇用を生み出したいんだ。とても単純な話で、私は誰よりもうまくやってきた。我々の赤字は以前より大幅に減ったし、中国との（貿易）赤字も減った」

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このようにアメリカ企業と多くの取引を成立させたと強調したトランプ大統領ですが、具体的に見ていきます。

「中国がボーイング製の航空機を200機購入することで合意した」。さらに、中東情勢の悪化で調達に不安のある石油について、トランプ大統領が「アメリカ本土やアラスカから石油を買ってくれたらうれしい。こっちには山ほどあるから」と伝えると、中国側も「アメリカから購入したい」との態度を示したということです。

さらにトランプ大統領は、農産物についても、アメリカの大豆を「中国が大量に購入してくれることになった」と話していました。

■米中の貿易摩擦どうなる？トランプ大統領の狙いは…

ただ、アメリカと中国の貿易摩擦の問題ですが、そこはまだ分かりません。

去年、アメリカが各国に高い関税をかけた際、中国との貿易摩擦というのはさらに悪化し、中国はアメリカへのレアアースの輸出を制限しました。レアアースのおよそ7割を中国から輸入しているとされるアメリカにとっては、大打撃になってしまいました。

そこで困り果てたアメリカは、去年10月の首脳会談で何とか中国を説得。中国が輸出制限を1年間停止する事で合意しました。

ただ裏を返すと、1年たてばまたこの問題が再燃する可能性があるということで、アメリカとしては期限を延長するなど、解決のめどをつけられるかが焦点でした。

ただ今のところ、この点で進展があったとは報じられていないということです。

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そして、その期限をむかえる前に、9月に、習主席をホワイトハウスに招待することも14日、明らかにしました。

この最大の狙いとして、日本テレビワシントン支局長の山崎記者は、「トランプ政権の命運がかかる『11月の中間選挙に向け米国内にアピール』すること」をあげています。

イラン攻撃で支持率が低下する中、中国に農産品などを買わせた、さらに投資を呼び込んだと誇示して、支持率を回復させたい。さらに選挙の直前の9月にも習主席をアメリカに招待して、アメリカ製品を買わせる約束を取り付ければ、選挙に有利になると考えている」ということでした。

ディール＝つまり取引で成果を強調するトランプ大統領ですが、今後、中国側が今回の米中首脳会談について、どのように発表するのかも注目されています。

（5月15日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

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