『anan』超かぐや姫！効果で重版決定 品薄状態で編集部驚き「ムーブメントが動く瞬間の具現化」
13日に発売された女性グラビア週刊誌『anan』が重版されることが発表された。。アニメ『超かぐや姫！』に登場するキャラクターが表紙＆バックカバーをかっざっており、予約開始後ネット書店で品切れ続出、発売後も書店・コンビニエンスストアで品薄状態になったことから重版が決定した。『超かぐや姫！』表紙号の重版分は、6月中旬ごろ全国書店に到着予定となっている。
【画像】品薄状態の大反響！『anan』裏表紙のかぐや＆彩葉＆ヤチヨ3ショット
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』。古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長が描かれる。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となり、劇場公開は興行収入20億円を突破する人気作品となっている。
そんな一躍人気作品となった『超かぐや姫！』の中で、仮想空間「ツクヨミ」の人気プロゲーマーグループ、ブラックオニキスの帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依の3人がスペシャルエディション表紙に登場。
劇中ではかぐやや彩葉たちに立ちはだかる人気ゲーマーの3人が、ライブのステージ上でそのカリスマ性を遺憾なく発揮する、そんな黒鬼たちの人気っぷりと実力が垣間見えるanan特製の描き下ろしになっている。バックカバーには、主人公のかぐやと酒寄彩葉、ツクヨミのトップライバー兼管理人の月見ヤチヨの3人が仲良く並んで登場。『超かぐや姫！』の人気キャラが表紙とバックカバーをジャックしたスペシャルエディションとなっている。
特集では、制作スタッフやキャストインタビューを収録。かぐやを演じる夏吉ゆうこ、彩葉役の永瀬アンナ、ヤチヨ役の早見沙織をはじめ、キャスト、スタッフ総勢15人が登場し、それぞれの立場から見た本作の魅力についてたっぷりと語っている。
表紙のブラックオニキスのメンバーを演じた、入野自由、内田雄馬、松岡禎丞は座談会で、演じたキャラクターへの思いについても語り、3人で『超かぐや姫！』を語るのはananが初めて。
『超かぐや姫！』には愛くるしいキャラクターもたくさん登場しており、ヤチヨの相棒で「ツクヨミ」の案内を担うふわふわのウミウシ、FUSHI。かぐやが作って「ツクヨミ」に連れてきた犬DOGE。ほかにもヤチヨのメンダコや赤子時代のかぐやなど“いとかわゆし”なキャラクターが特別付録のシールとなった。※特製シールは、スペシャルエディションのみ。
そんな『超かぐや姫！』特集となった『anan』が重版決定。反響について編集部は、「表紙の情報解禁と同時に予約が集中。ネット書店では、表紙解禁から数日で完売続出。発売後も書店やコンビニエンスストアで品切れ状態が相次ぎ、緊急重版を決定いたしました」と説明した。
続けて「近年、anan では、1号につき複数パターンの表紙をスペシャルエディションとして展開。様々なカルチャー、トレンドが動く瞬間をとらえたスペシャル版として、幅広い方々に表紙を飾っていただいております。スペシャルエディション重版は、まさに、ムーブメントが動く瞬間の具現化ともいえます」と驚いている。
また、今回の超かぐや姫！スペシャルエディションは、『PLAVE』（2425 号／2024 年12 月4 日発売 海外重版）、『ちいかわ』（2429 号／2025 年1 月8 日発売）、『北海道日本ハムファイターズ：（2440 号／2025 年3 月26 日発売）に続く、4度目のスペシャルエディションの重版と説明した。
【画像】品薄状態の大反響！『anan』裏表紙のかぐや＆彩葉＆ヤチヨ3ショット
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』。古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長が描かれる。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となり、劇場公開は興行収入20億円を突破する人気作品となっている。
劇中ではかぐやや彩葉たちに立ちはだかる人気ゲーマーの3人が、ライブのステージ上でそのカリスマ性を遺憾なく発揮する、そんな黒鬼たちの人気っぷりと実力が垣間見えるanan特製の描き下ろしになっている。バックカバーには、主人公のかぐやと酒寄彩葉、ツクヨミのトップライバー兼管理人の月見ヤチヨの3人が仲良く並んで登場。『超かぐや姫！』の人気キャラが表紙とバックカバーをジャックしたスペシャルエディションとなっている。
特集では、制作スタッフやキャストインタビューを収録。かぐやを演じる夏吉ゆうこ、彩葉役の永瀬アンナ、ヤチヨ役の早見沙織をはじめ、キャスト、スタッフ総勢15人が登場し、それぞれの立場から見た本作の魅力についてたっぷりと語っている。
表紙のブラックオニキスのメンバーを演じた、入野自由、内田雄馬、松岡禎丞は座談会で、演じたキャラクターへの思いについても語り、3人で『超かぐや姫！』を語るのはananが初めて。
『超かぐや姫！』には愛くるしいキャラクターもたくさん登場しており、ヤチヨの相棒で「ツクヨミ」の案内を担うふわふわのウミウシ、FUSHI。かぐやが作って「ツクヨミ」に連れてきた犬DOGE。ほかにもヤチヨのメンダコや赤子時代のかぐやなど“いとかわゆし”なキャラクターが特別付録のシールとなった。※特製シールは、スペシャルエディションのみ。
そんな『超かぐや姫！』特集となった『anan』が重版決定。反響について編集部は、「表紙の情報解禁と同時に予約が集中。ネット書店では、表紙解禁から数日で完売続出。発売後も書店やコンビニエンスストアで品切れ状態が相次ぎ、緊急重版を決定いたしました」と説明した。
続けて「近年、anan では、1号につき複数パターンの表紙をスペシャルエディションとして展開。様々なカルチャー、トレンドが動く瞬間をとらえたスペシャル版として、幅広い方々に表紙を飾っていただいております。スペシャルエディション重版は、まさに、ムーブメントが動く瞬間の具現化ともいえます」と驚いている。
また、今回の超かぐや姫！スペシャルエディションは、『PLAVE』（2425 号／2024 年12 月4 日発売 海外重版）、『ちいかわ』（2429 号／2025 年1 月8 日発売）、『北海道日本ハムファイターズ：（2440 号／2025 年3 月26 日発売）に続く、4度目のスペシャルエディションの重版と説明した。
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