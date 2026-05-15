熊本市中央区の路上で女子大学生に背後から抱きつき、わいせつな行為をしたとして、大学生の男が逮捕されました。

【写真を見る】熊本大生、路上で女子大生に抱きつき胸触ったか 不同意わいせつの疑いで男逮捕 県警が同様の被害確認

付近では同じような被害が報告されているということです。

不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区黒髪に住む熊本大学の学生、麻生航輝（あそう・こうき）容疑者（21）です。

「性的欲求を我慢できなかった」

麻生容疑者は、5月5日の午後10時半ごろ、中央区子飼本町の路上で20代の女子大学生に、背後から抱きつき、胸を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。

警察は、防犯カメラの映像などから麻生容疑者を特定したということで、麻生容疑者が犯行に自転車を利用していたとみています。

麻生容疑者は、警察の調べに対して「性的欲求を我慢できなかった」と容疑を認めているということです。

GW中に同様被害を確認

警察はゴールデンウィーク中に、同じような被害が複数件確認されていることから、余罪があるとみて捜査を進めています。

熊本大学の学生を巡っては、この1年間で少なくとも他に2人が暴行や覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されていて、熊本大学は「現在確認中で、コメントは差し控える」としています。