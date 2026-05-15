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Áª¹Í¸µ¤«¤é¤Ï ¡ÈWe genuinely appreciate the energy, effort, and enthusiasm you shared with us.¡É¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÅØÎÏ¤È¾ðÇ®¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
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