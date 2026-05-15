SPYAIR、新曲「Awake」がアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』第1クールオープニング主題歌に決定！

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5月14日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、全国ホールツアー『SPYAIR TOUR 2026 -RE-BIRTH -』がファイナルを迎えた。

新体制となって初となるホールツアーは、最新アルバム『RE-BIRTH』を中心としたセットリストで、バンドの現在地とさらなる進化を予感させる内容となった。

アンコールでは、新曲「Awake」が7月2日よりMBS /TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて放送開始のアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』の第1クールオープニング主題歌に決定したことを発表、サプライズで初披露した。

『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』は、講談社『ヤングマガジン』にて連載中、累計発行部数300万部超えの人気作品。GoHands制作によるTVアニメ化となっており、放送開始前から大きな注目を集めている。

さらに、単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2026』を日本と韓国の2カ国で開催することを発表。2015年にスタートした『JUST LIKE THIS』は、夏の恒例行事としてファンとともに作り上げてきた、SPYAIRにとって大切なイベント。11年目を迎える今年、ついに海外公演を実現する。

韓国は9月5日(土)KINTEX 第2展示場 後面広場、日本は９月26日(土)河口湖ステラシアターにて開催する。

SPYAIRオフィシャルモバイルファンクラブ「AIR-GATE」では、日本公演のチケットの最速抽選先行受付がスタート（韓国公演の詳細は後日発表）。SPYAIRの2026年の夏にも期待してほしい。

●楽曲情報

アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』第1クールオープニング主題歌

「Awake」

SPYAIR

●作品情報

アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』第1クール



2026年7月2日から毎週木曜 深夜0:26〜全国同時放送開始

MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて連続２クール

【スタッフ】

原作：猫子・武六甲理衣・じゃいあん「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」（講談社『ヤングマガジン』連載）

総監督：鈴木信吾

監督：横峯克昌

キャラクターデザイン：谷圭司 内田孝行

総作画監督：谷圭司 古田誠

チーフディレクター：山岸徹一

メインアニメーター：大久保宏

音響制作：グロービジョン

音響監督：中島えんじ 郡司哲也

音楽：Ludvig Forssell

アニメーション制作：GoHands

製作幹事：SHOCHIKU anime

【キャスト】

エルマ・エドヴァン：大塚剛央

ルーチェ・ルービス：若山詩音

マリス・エドヴァン：阿部菜摘子

●リリース情報

『JUST LIKE THIS 2025 - History of JUST LIKE THIS -』

5月20日発売

三方背クリアケース・デジパック仕様／カラーフォトブック付属

【完全生産限定盤Blu-ray】

品番：AIXL 230〜231

価格：￥10,000＋税

【完全生産限定盤DVD】

品番：AIBL 9520〜9522

価格：￥9,091＋税

予約はコチラ

https://spyair.lnk.to/kzvPI9

『JUST LIKE THIS 2025 - History of ANIME -』

5月20日発売

三方背クリアケース・デジパック仕様／カラーフォトブック付属

【完全生産限定盤Blu-ray】

品番：AIXL 232〜233

価格：￥10,000＋税

【完全生産限定盤DVD】

品番：AIBL 9523〜9525

価格：￥9,091＋税

予約はコチラ

https://spyair.lnk.to/A8Pt4D

●ライブ情報

『JUST LIKE THIS 2026』

DAY1：韓国

2026年9月5日(土)

KINTEX 第2展示場 後面広場

※その他詳細は後日発表

DAY2：日本

2026年9月26日(土)

山梨県・河口湖ステラシアター

開場16:00／開演17:00 (19:30終演予定)

料金：指定席9,900円（税込）※3歳以上チケット必要

問い合わせ:DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

※雨天決行・荒天中止／公演途中で中止の場合、払戻は致しませんのでご了承下さい。

チケット最速先行

オフィシャルモバイルファンクラブ「AIR-GATE」

グッズ付きチケット最速抽選先行予約:5月14日(木)21:00〜

https://k.spyair.net

＊お申込みにはSPYAIRオフィシャルモバイルファンクラブ「AIR-GATE」への加入が必要です。

オフィシャルバスツアー

限定特典アリ！ 『JUST LIKE THIS 2026』アクセスバスツアー

6月1日(月)17:00〜受付開始予定

(新宿、東京、八王子、羽田、新横浜、大宮、三島、静岡、名古屋）

※詳細は後日発表

『SPYAIR LIVE 2026 in TAIPEI』

6月27日(土)・6月28日(日)

会場：台北・Legacy TERA（台湾）

＜SPYAIRプロフィール＞

YOSUKE (Vocal) / UZ (Guitar & Programming) / MOMIKEN(Bass) / KENTA (Drums)から成る4人組ロックバンド。

2005年にオリジナルメンバーで結成。2010年のメジャーデビュー。

2023年4月新ボーカルに YOSUKE が加入し現体制となる。

2024年2月にリリースされた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌「オレンジ」は、SPYAIR初となるストリーミング累計2億回再生を突破。

結成20年・デビュー15年を迎えた2025年、1月にフジテレビドラマ『問題物件』主題歌「Buddy」を、7月にボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」をリリース。

9月には恒例の単独野外ライブ『JUST LIKE THIS』初の２DAYS開催を山梨県・河口湖ステラシアターにて実現。以降、国内のみならずアメリカ、カナダ、アジアなど海外での大型イベントにも数々出演し、大きな話題を呼んだ。

2026年3月新体制となって初のアルバム『RE-BIRTH』を携えてホールツアー『SPYAIR TOUR 2026 - RE-BIRTH -』を開催。 (全国6都市)

7月から放送のアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』のオープニング主題歌に新曲「Awake」が決定。9月には恒例の単独野外ライブ『JUST LIKE THIS』を韓国と日本で開催する。

©猫子・武六甲理衣・じゃいあん・講談社／「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」製作委員会

関連リンク

SPYAIRオフィシャルサイト

https://www.spyair.net/