ドル指数は連日の上昇、４月２７日以来のドル高水準＝ロンドン為替



ドル指数は連日の上昇となっている。本日は東京午前の９８．９２３を安値に上昇を続けている。足元では９９．２５９まで上昇しており、４月２７日以来のドル高水準となっている。



米債利回りの上昇がドル高圧力となっている。本日は米10年債利回りが４．４９％付近から４．５４％付近へと上昇。背景にはNY原油先物の上昇による中東リスクへの警戒と、一連の米物価統計の上振れによるインフレ警戒が両輪となっている状況。



ドルインデックス＝99.26(+0.44 +0.45%)

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