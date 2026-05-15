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月1回レギュラー放送の音楽トークバラエティ『音バナ♪ついつい』。5月17日放送のゲストには、日本を代表するヒップホップアーティストAK-69が登場！ 力強くメッセージ性の高い歌詞と圧倒的なパフォーマンスは国内外で支持を集め、アーティストのみならずトップアスリートにもファンの多いAK-69 が、超レアトークで意外な素顔を見せる！



意外過ぎるAK-69のついついエピソード！ 実は、ハラミちゃんとの共通点が…!?

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AK-69と配信番組などで共演経験のあるMCの森田哲矢（さらば青春の光）。その一方で、「恐そうな人だなっていうイメージがあったんですが、恋愛リアリティショー『ラヴ上等』を見てみると人生の学びがすごくあって…。今では“先生”と呼んでいます！」と初対面を楽しみにしていたというハラミちゃん。

森田から「恐そうに見えて、我々にはホント優しいんです…地元の後輩に対してはどんだけ恐いか知らんけど（笑）」と水を向けられるとAK-69は「いえいえ。みんなにやさしいですよ」をサングラス越しにニヤリ。ただ、アーティスト活動を始めた30年前は「ほぼガラの悪い人しかできない音楽でしたね。街で顔がないと潰されてしまう、そんな活動でした」と振り返ると、ハラミちゃんは「街で顔がないと…？ 初めて聞く言葉です」と驚くばかり!?

ついついトークでは、意外な一面を続々と披露したAK-69。中でも、自分でも「マジ病気っすね」と苦笑いするのは“ついつい忘れ物してしまいがち”というクセ!? 新幹線や飛行機に乗っては、携帯電話やアクセサリーを忘れるのが日常茶飯事というAK-69のエピソードに、ハラミちゃんは「まったく一緒です…！」と思わず大共感！



AK-69の“宇宙語”ボーカル＆ハラミちゃんの即興ピアノとの貴重なセッション披露も！

AK-69 の楽曲について「まるでヒップホップとは思えないようなピアノの旋律が印象的なんです」というハラミちゃん。これには「意識していなかったですね。ただ、現在ピアノの先生をしている姉が幼少期からピアノを習っていて、子どもの頃は朝から姉がピアノを弾いていたんです…もしかしたら、そんな影響もあるんでしょうね」と記憶を思い起こす。

さらに、楽曲制作秘話も明かしてくれたAK-69。

「先に作ったメロディーに歌詞を当てていくんですが、最初は日本語でも英語でもない“宇宙語”でイメージ通りのリズムを生み出していくんです。言葉を考えてしまうと、母音と子音の兼ね合いからリリックの滑らかさを出しづらいんですね。それで、イメージの音をそのまま言葉で表現できるよう10年ほど前に“宇宙語”をあみだしたのがきっかけです」。

そんな中で披露された、ハラミちゃんの即興ピアノとAK-69の“宇宙語ボーカル”との貴重なセッションも必見！

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収録後コメント

AK-69 いやあ、楽しかったですね！ 森田さんがいらっしゃるので安心してトークできました。それに、ハラミちゃんの音楽解説がマジで腑に落ちたんですよ！

森田 いやあ、僕も驚いたんですが、ヒップホップの楽曲解説もできるとなると、いよいよすべての解説ができるんじゃない？って思いました。

AK-69 うん、すごかった。それにめっちゃ面白かったんですよ。俺たちって音楽的な見地があるわけではなくて、感覚で作っているので、ハラミちゃんの解説はめっちゃ勉強になる。楽曲制作をするときには、ぜひハラミちゃんに来ていただきたいと思いました。

ハラミちゃん 嬉しい！ ぜひ行きたいです！ 今回の共演前、実はだいぶ身構えていたのですが、まさかの共通点がたくさん見つかって、めちゃくちゃ親近感がわきました！

森田 ホンマに！ ハラミちゃんがほぼほぼAK-69 さんと同じということがわかったので、次回の収録からハラミちゃんを前にしたらめっちゃ緊張感が増すと思います（笑）。

ハラミちゃん (笑)。意外とおっちょこちょいだったり、スイーツ好きだったり…。

AK-69 森田さんのトークは相変わらず面白いですし、こんな風に話ができたらなって改めて思いました。ハラミちゃんは動画を拝見してはいましたが、実際に目の前で見てみたら、当たり前ですけどピアノがめちゃくちゃ上手で、しかも楽しませてくれる人柄でした。

ハラミちゃん ありがとうございます！ 私自身、AK-69 さんの印象がずいぶん変わったので、見てくださる方もイメージが変わるんじゃないかなって思いました！

森田 そうだね。今回はホンマにAK-69 さんの意外過ぎる一面が見れますし、ヤベぇワードもちょいちょい飛び出していると思うので、ぜひ見てほしいですね。



■番組情報

『音バナ♪ついつい』

2026年5月17日（日） 深夜0時10分～０時40分

毎月1回深夜放送

『音バナ♪ついついミニ』

ミニ枠放送は ５月５日・12日・19日・26日 毎週火曜深夜0時17分～

どちらもTVer、ABEMAにて見逃し配信！

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/srsh5kb8ty

出演

MC：森田哲矢（さらば青春の光）、ハラミちゃん

ゲスト：AK-69

公式HP：https://www.asahi.co.jp/sp/otobana/

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