「いいねで報酬」副業で稼げるはずが…286万円詐欺被害「自分だけは大丈夫」が落とし穴に、巧妙な心理誘導の手口

「簡単に稼げる副業」をきっかけに、巨額の詐欺被害に巻き込まれるケースが後を絶たない。今回は、SNS広告から誘導され、少額の成功体験で信用させたあと、高額な振り込みを繰り返し要求する手口を取材した。被害者は「自分だけは大丈夫」という心理状態に陥り、冷静な判断ができなくなったという。巧妙化する副業詐欺の実態と、その心理的な落とし穴に迫る。

動画に「いいね」で…副業きっかけに詐欺被害

副業をきっかけに詐欺被害に遭ったと証言するのは、福井県内在住の女性Aさんだ。

詐欺被害に遭ったAさん：

他の人たちは失敗したが、自分は失敗するわけないという不思議な感覚に捉えられた。

SNSで「副業で収入アップ」という広告を見たAさんは、家計の助けになればとリンク先で紹介された副業を始めた。

はじめは、動画に「いいね」を押して数百円を得るという内容。

しばらくすると「指定された金額を振り込めば報酬が上乗せされて戻ってくる」との誘いがあったといい、試しに副業でためた5005円の電子マネーを振り込むと、6505円分が返ってきた。

すっかり信用したAさんは30万円、50万円と徐々に振り込む額を増やすようになる。

「そんなはずはない」娘の指摘も聞く耳持たず

この副業を県外に住む娘に紹介したところ、「それ詐欺だからやめなさい」と言われたという。

娘は詐欺の手口が書かれたホームページを見せる。

ところがAさんは、「常に私が家族を支える立場だったため、娘に指摘されたことで、かえって『そんなはずはない』と思ってしまった」と話す。

やがて、チャットグループに誘導されたAさん。

言われるがまま50万円を振り込むと、さらに156万円の振り込みを要求される。

詐欺被害に遭ったAさん：

命まで取られたわけではないから大丈夫だと自分に言い聞かせて、平常心ではなかった。

振り込んだ50万円を取り返そうとしたAさんは、何とかお金をかき集め、156万円振り込むと、今度は「制限時間内に振り込まなかったことでグループ全員の金が戻ってこなくなった」と、さらに206万円の振り込みを求められた。

慌てて消費者金融に走ったが、その日のうちに融資してもらえず、そして、一晩たってようやく「これは詐欺だ」と気が付いたという。

警察に相談したが、現在も振り込んだ286万円と5005円分の電子マネーは返ってきていない。

（「イット！」5月15日放送より）