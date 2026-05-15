5月26日よりMBS／TBSドラマイズム枠で放送がスタートする、伊藤健太郎と寛一郎がW主演を務める『100日後に別れる僕と彼』のED主題歌をtonunが担当することが決定。あわせて楽曲入りの予告と場面写真が公開された。

参考：伊藤健太郎×寛一郎『100日後に別れる僕と彼』に山田健人、光宗薫、工藤阿須加ら出演

本作は、テレビドラマ化、映画化もされた『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』（角川文庫刊）で知られる、浅原ナオトの同名小説が原作。2023年に惜しまれながらも急逝した浅原ナオトの最後の著作となる。自らもゲイであることを公表し、執筆活動を通じて真摯に言葉を紡ぎ続けてきた浅原にとって、自らの葛藤を投影したとも言える一作だ。

性的少数者のためのパートナーシップ宣誓制度について受けたインタビューの様子が、「萌える」とSNSで広まり、世間の注目を集めることになった春日佑馬と長谷川樹の同性カップル。そんな2人に、同棲生活を100日撮影するドキュメンタリー取材の依頼が舞い込み、“同性愛者への理解を広めたい”佑馬はそれを受諾する。ところがその時、佑馬と樹は、すでに破局していた。佑馬は取材を受けることを渋っていた樹を説得し、2人はカメラの前では仲の良い恋人を演じることに。そんなことを知る由もない制作会社のディレクター茅野志穂は、ありのままの彼らを記録しようと意気込むが……。一見、順調に見えた取材だったが、“理想のカップル”でありたい佑馬に対し、思ったことを遠慮なく言い、協力的でない樹。描いた構想通りにはいかない志穂。カメラが捉えたのは、幸せな日常か、それとも巧妙に作り上げられた嘘なのか。インタビューを通して彼らは見落としていたある大切なことに気づいていく。

伊藤が演じるのは、広告代理店『ウェイブス』に勤務する広告プランナー・春日佑馬。寛一郎は、佑馬の元恋人・長谷川樹役を担当。そして、映像制作会社「ライジング・サン」の若手ディレクター・茅野志穂を鳴海唯が演じる。監督を務めるのは、草野翔吾。脚本は三浦直之が担当する。

ED主題歌はtonunが本作のために書き下ろした「僕は」に決定。佑馬と樹、2人の心の内が描かれているかのような歌詞と落ち着いたメロディーが物語を包み込む。

公開された予告では、ED主題歌とともに春日佑馬（伊藤健太郎）と長谷川樹（寛一郎）のやりとりが伺える。

また、発表に際してtonunからのコメントも到着した。

・tonun（ED主題歌担当）コメント

今回初めてドラマのED主題歌を作らせてもらいとても嬉しく思っています。様々な恋愛の形がある中でどんな恋愛関係でも一緒に過ごした時間には意味がある、そんな多様な価値観が受け入れられるような楽曲になればなと思い作りました。この作品がたくさんの人に届けばいいなと思います。

（文＝リアルサウンド映画部）