INI、8thシングル「PULSE」タイトル曲「All 4 U」の公式リミックスをデジタル配信

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INIが、8thシングル「PULSE」のタイトル曲「All 4 U」の公式リミックス『All 4 U（Remixes）』を5月22日にデジタル配信する。

■世界的に活躍するDJ/ProducerであるSam Feldtと2Spadeが参加

INI初の公式リミックスは、世界的に活躍するDJ/ProducerであるSam Feldtと2Spadeが参加。Sam Feldtは世界的なヒット曲を多数リリースし、著名アーティストとのコラボの他、Ed SheeranやFlo Rida、JUNG KOOK（BTS）など、数多くのアーティストの公式リミックスを手掛けている。

そして、ダンスミュージックシーンで高い注目を集めている2Spadeは、aespaやStray Kids、NCT127、ITZYなど、トップK-POPグループのヒット曲のリミックスを担当。独自の創造性と革新的なサウンドで確かな地位を築いているグローバルアーティストだ。

今作には、それぞれのリミックスとEnglish Ver.を含めた5曲を収録。多様なスタイルでダンサブルに表現された「All 4 U」のサウンドを、ぜひオリジナルバージョンとあわせて楽しもう。

「All 4 U」は、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのPulse（リズム）で成長していくというメッセージが込められた楽曲で、メンバーの池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）が作詞に参加している。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.05.22 ON SALE

DIGITAL EP『All 4 U（Remixes）』

【収録曲】

01. All 4 U（Sam Feldt Remix）

02. All 4 U（2Spade Remix）

03. All 4 U（English Ver.）

04. All 4 U（Sam Feldt Remix）（Instrumental）

05. All 4 U（2Spade Remix）（Instrumental）

■【画像】『All 4 U（Remixes）』の配信ジャケット

■関連リンク

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/