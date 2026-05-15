○ウィルスマ <175A> [東証Ｇ]

ゼンリン <9474> など2先を割当先とする66万9600株の第三者割当増資を実施する。発行価格は672円。



○ＳＡＮＫＯ <2762> [東証Ｓ]

平林隆広・同社取締役会長を割当先とする79万2000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は101円。



○リアルゲイト <5532> [東証Ｇ]

37万0700株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限5万5600株の第三者割当増資を実施するほか、ヒューリック <3003> を割当先とする32万7800株の第三者割当増資を実施する。発行価格は5月25日から28日までの期間に決定される。



[2026年5月15日]



株探ニュース