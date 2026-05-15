　15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比340円安の6万1700円と急落。日経平均株価の現物終値6万1409.29円に対しては290.71円高。出来高は5100枚となっている。

　TOPIX先物期近は3868.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.53ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61700　　　　　-340　　　　5100
日経225mini 　　　　　　 61700　　　　　-335　　　 61624
TOPIX先物 　　　　　　　3868.5　　　　　 -13　　　　3932
JPX日経400先物　　　　　 35180　　　　　 -80　　　　 266
グロース指数先物　　　　　 780　　　　　　-3　　　　 162
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース