日経225先物：15日19時＝340円安、6万1700円
15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比340円安の6万1700円と急落。日経平均株価の現物終値6万1409.29円に対しては290.71円高。出来高は5100枚となっている。
TOPIX先物期近は3868.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61700 -340 5100
日経225mini 61700 -335 61624
TOPIX先物 3868.5 -13 3932
JPX日経400先物 35180 -80 266
グロース指数先物 780 -3 162
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3868.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61700 -340 5100
日経225mini 61700 -335 61624
TOPIX先物 3868.5 -13 3932
JPX日経400先物 35180 -80 266
グロース指数先物 780 -3 162
東証REIT指数先物 売買不成立
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