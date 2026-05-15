被害総額は約3億7000万円にのぼるとみられています。クレジットカードの不正使用の疑いで中国籍の男が逮捕されました。

【写真を見る】クレジットカード不正使用の疑い 中国籍の男ら6人を逮捕 “荷受けバイト”の自宅に商品配送後…売却 被害総額は約3億7000万円か

逮捕・送検されたのは、中国籍で埼玉県川口市の会社役員 周黎明容疑者（41）ら中国人5人を含む男女6人です。

警察によりますと周容疑者らはことし1月、他人名義のクレジットカードを不正に使用し、通販サイトで腕時計1本を注文してだまし取った疑いが持たれています。警察は6人の認否を明らかにしていません。

「荷受けバイト」の自宅に商品を配送させた後…売却

去年9月、豊田市の男性が「通販サイトのアカウントが不正アクセスされた」と警察に相談し事件が発覚しました。

このグループは、他人名義のクレジットカード情報を何らかの形で入手し、不正使用して商品を購入。そのうえで犯行を隠すため、SNSで募った「荷受けバイト」の自宅に商品を配送させた後、売却するなどして利益を得ていました。

周容疑者が関わった2023年9月からの被害額は、合わせて約3億7000万円あまりにのぼるとみられています。