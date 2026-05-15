日本サッカー協会（JFA）は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。GK大迫敬介（広島）は初選出。8年越しの夢を叶えた。

「一番古く記憶に残っているのは南アフリカ大会（10年）ですが、ロシア大会（18年）に同行させてもらい、初めて生でW杯を見たことが非常に印象に残っています。現実として肌で感じたことで、本気でそこを目指したいと思いました。練習の緊張感も含め、また一つ、本気でW杯を目指すようになった。メンバー入りは僕一人の力ではなく、チームやサンフレッチェに関わる全ての方々のおかげ。感謝を伝えたい」

18年ロシア大会はU―19日本代表が練習パートナーとして帯同。久保建英や菅原由勢とともにA代表と同じベースキャンプ地で汗を流した。そこから21年東京五輪に出場、24年にはJリーグベスト11に選出。日本屈指のGKとして着実に成長してきた。

「シュートストップが一番得意なプレーなので、レベルが上がるほど増えてくるピンチをシュートストップで防ぎ、チームを勝たせたい。半年間のリーグ戦で経験し、成長したプレーを表現したい」

夢の舞台のピッチに立つためにも、まずは17日の京都戦（サンガS）で実力を証明する。