お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムで、最強Tシャツ探し旅のゴールが見えてきたことを報告。最後のピースが「透けチク予防」だとし、最後の冒険に挑みます。



【写真を見る】【 山口智充 】最強Tシャツ探し旅に終止符を「透けチク予防」がプラスされたら上がりです！



「夏‼ 無地の白T‼ がほんとにかっこいい‼ とずっと思ってる僕は、おそらくここ何年も、いや何十年も、『最強の白Tを探す旅』をして来ました！」と告白。「オーソドックスに、Gパン、オーバーオール、短パンと合わす！インナーではなく、それ１枚だけで着る用の白Tを探す旅です！」と旅の詳細を打ち明けました。





「種類はそれこそ各メーカーさんめちゃめちゃ出されてて、選べるのはいいのですが、自分、健康で？体熱高く！代謝良く！子どものように汗っかきで！ やはり夏場はびしょびしょになるんです」 なので毎年それが目立たないのを探してたのですが！凄いです‼ ありました‼今年の白T‼ 凄いレベルまで来てました‼」と、理想のTシャツを見つけたことを伝えました。





「吸収！速乾！消臭！そしてなんと汗じみなし‼ 実証済みです‼ 汗かいてるのにTシャツに全く写らないんです‼出会った‼ これは凄い‼ 今まで無かった（僕は知らなかった）‼ そして、それを今のところ２製品見つけてます‼ どちらもそれだけの機能なのに2千円台とめちゃめちゃリーズナブルです‼いよいよ僕の『最強Tシャツ探し旅』のゴールは見えて来ました」と、熱量たっぷりに投稿しました。





続けて、「あとはその素晴らしい機能に『透けチク予防』がプラスされたら上がりです‼ 絆創膏もニップレスも貼りたくないし 生地感、サイズ感で解消出来るのかな？？ 正直おっさんのビーチク問題なんかどうでもいいです！世の中何にも変わらないです！ただ、おっさんだから問題なんです！おっさんのビーチクなんか誰も興味がないのに、見えてるとそれはそれで気になるんです」と、心境を綴りました。

山口さんは、何十年も続けている「最強Tシャツ探し旅」に終止符を打つべく、最後のピースを追い求め、冒険クリアに挑みます。

【担当：芸能情報ステーション】