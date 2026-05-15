１５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２８７円２１銭（０・５７％）安の４万９７３９円０４銭だった。

２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、４割超にあたる１５４銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２４４円７６銭（１・９９％）安の６万１４０９円２９銭だった。日経平均への影響度が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連銘柄が値下がりしたことで、日経平均は読売３３３と比べて値下がり率が大きくなった。

電線大手フジクラの決算発表の内容が嫌気された影響が波及したほか、急上昇していた反動から半導体関連銘柄株を中心に下落した。東京債券市場で長期金利が約２９年ぶりの高い水準で推移していることも、株式市場の重荷となった。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、印刷大手のＴＯＰＰＡＮホールディングス１６・６０％が最大だった。ＳＭＣ（１４・５８％）、ネクソン（１０・９７％）と続いた。

上昇率は、浜松ホトニクス（２３・１８％）、デクセリアルズ（２２・２３％）、ヤマハ発動機（１３・６８％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１５・３０ポイント（０・３９％）低い３８６３・９７。