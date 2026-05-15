山形県内に本店を置く荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行の３月期決算が、きょう出揃いました。

【写真を見る】荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行の3月期決算 3行ともに増収増益（山形）

３行ともに収益環境の改善が見られ、増収増益となっています。

フィデアホールディングス傘下の荘内銀行の３月期決算は、経常収益が前年比１８．８％増の２８５億２０００万円と過去最高益を更新。

経常利益が３８．７％増の３９億８２００万円、純利益が８４．９％増の２９億５８００万円と２期連続の増収・増益となりました。

与信関係費用の減少に加え、貸出金の利息や有価証券の配当金などの資金利益の増加が主な要因となっています。

ホールディングスの連結決算も２期連続の増収・増益です。

荘内銀行 山科宏幸 代表取締役専務執行役員「地域の可能性を金融の力で支え未来へ繋げていく存在でありたい」

荘内銀行は来年１月、秋田市の北都銀行と合併し新たにフィデア銀行を設立します。

来年３月期は、２行の合算値で経常利益４４億円、純利益２９億円と予想しています。

■山形銀行

つづいて、山形銀行です。

山形銀行の３月期決算は、経常収益が前年比２１．５％増の５５７億７０００万円、経常利益が４９．７％増の８４億１１００万円、純利益が５９．８％増の６２億６９００万円と増収・増益となりました。

貸出金利息の増加やコンサルティング業務の手数料収入の増加などが主な要因となっています。

山形銀行 佐藤英司 頭取「お客様の経営課題にどれだけ向き合うことができるか共有することができるかが大切で、その果実として手数料や貸出金を使っていただくことができているのが評価できること」

来年３月期は、経常利益５３億円、純利益３５億円と予想しています。

■きらやか銀行は

つづいて、きらやか銀行です。

仙台市のじもとホールディングス傘下のきらやか銀行の３月期決算は、経常収益が前年比１３．２％増の１９３億４８００万円、経常利益が３１９．８％増の１６億７９００万円、純利益が１９２．７％増の１４億６４００万円と計画を大幅に上回る増収・増益となりました。

貸出金利息や有価証券利息配当金など資金利益の増加が主な要因です。ホールディングスの連結決算も２期連続の増収・増益です。

きらやか銀行 西塚英樹 取締役頭取「さらに銀行間の競争が激しくなると思うので様々な企画預金を打ち出していきたい」

きらやか銀行は去年から株式配当を復活させ、事実上の国の管理下から脱却しています。

来年３月期は、経常利益２２億円、純利益２２億円と予想しています。