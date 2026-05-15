Ｊ１鹿島のＧＫ早川友基（２７）が初のＷ杯日本代表メンバーをつかんだ。メンバー発表会見が行われた１５日、早川は本拠地のメルカリスタジアムで会見を開いた。

早川にとってＷ杯は「小さい頃からサッカー始めて、その時はやっぱり夢で追っていた。けど、自分がプロサッカー選手になって、日本代表に入ってよりステージが近づいてきた時には、目標に変わってたのかなっていうに思います」と語った。

世代別の代表経験はなく、横浜ＦＭの下部組織に在籍した中学時代は控え。横浜ＦＭのユースに昇格することができず桐蔭学園高、明大と進んだ。鹿島入団後、プロ１年目は元韓国代表ＧＫクォン・スンテ、１歳下ながらすでに台頭していたＧＫ沖悠哉らの存在があり、リーグ戦の出場はなし。出番をつかんだのは２年目の秋だった。早川は「そういう意味ではエリートの中にいる感覚はなかった」と振り返り、「やっぱり早い段階で壁に当たったり、うまくいかないことを経験しておくっていうのは、自分の中ですごい重要だった」としみじみ語った。

「つまづいた時もまた立ち上がって、その壁を壊して進んでいく風に今までやってきた」とチャンスをつかんだ２年目の秋以降はリーグ戦全試合フルタイム出場。元々の持ち味だったビルドアップ技術に加え、試合に出続けたことでセービング技術にも磨きがかかり、新たな持ち味の一つとして加わった。そして、昨年７月に代表初選出されると、一気にＷ杯メンバーまで駆け上がった。「自分なり試行錯誤をしながら、進んで来た道を正解にすることが結果的には重要なのかなと。今まで進んで来た中にいい材料があったり、その過程でここまでこれたかなと思う」。日々の積み重ねが、大きな花を咲かせた。

Ｗ杯は自身のキャリアにおいて「次へ進む、いいステップを踏んだみたいな感じだと思う。やれたと感じられるのか、それともまだまだなのか、行った先でしか分からない。もっといい選手になっていくために、どういうことしてかなきゃいけないのかなっていうのは、後々分かっていくことだと思う」と早川。苦しい時間も地道に努力を重ね、花を咲かせた守護神が日本を初の優勝へと導く。（綾部 健真）