日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督（５７）は、選外とした選手らの気持ちを思い、目を潤ませた。かつて日本代表として共に戦い、１９９３年の９４年米国Ｗ杯アジア最終予選イラン戦（２△２）の「ドーハの悲劇」では、ともに悔し涙を流した北澤豪氏（５７）は、米国で大一番に臨む盟友に心からエールを送った。

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Ｗ杯日本代表のメンバーを発表する森保の姿を見て、グッとくるものがあった。選ばれた選手にも、外れた選手にもリスペクトを感じた。人間味があり、感情があふれて森保らしいと思った。そして、これからＷ杯を戦うという重みを感じた。

あと一歩だけ届かなかったが、１９９４年の米国Ｗ杯初出場を目指して一緒に戦った仲間は戦友だ。特に、同い年で、しかも、ポジション争いをした森保には特別な思いがある。

その森保が監督として米国で行われるＷ杯に挑むことは感慨深い。先日、「あの時の分も頑張ってほしい」とエールを送ったら、「もちろん、分かっているよ」と笑顔で答えてくれた。

２２年カタールＷ杯からの約４年、さらには森保が監督を務めてからの８年間の積み重ねの集大成となる。もっと言えば、森保監督は、我々の世代や、もっと上の世代の日本代表の思いも胸に秘めて戦うだろう。その思いは、日本人監督ならではのものであり、技術や戦術とは別に、ひとつの力になるはずだ。（スポーツ報知評論家）