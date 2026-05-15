青森・複合施設にクマ２頭“居座り”続く　各地の住宅街・神社・大学で“アーバンベア” 急増　駐車場に四つんばいの人…ではなく光る目のクマ！

15日午後、青森市内中心部のホテルなどが入る複合施設に、突如、警察の規制線が敷かれました。

午後3時半、青森市中心部のホテルの前でクマが目撃されました。

建物の中に入った可能性があるとして、警察が警戒しています。

市中心部の施設にクマが居座りか。

周囲にはヘルメット姿の警察官に加え猟友会らしき人の姿もみられ、中にいるのは1頭ではなく、親子のクマ2頭だという情報もあります。

各地で活発化するクマの活動。

2026年も住宅街に出没するアーバンベアが日常生活を脅かしています。

14日午後7時ごろ、周囲に多くの住宅や街灯が並び、夜でも比較的明るい岩手・盛岡市内の駐車場の一角で、クマは潜んでいる様子が撮影されました。

光る目は、こちらを向いているように見えます。

撮影者：

四つんばいの人がいると思ったらクマがいて…。こんなでかいイヌやネコはいないと思った。

14日夜は、ほかにも盛岡市内の近くに山林などがない、ごく普通の住宅街でクマ目撃情報がありました。

映像に映るのは、明かりがついている集合住宅の脇にクマがいる様子です。

クマは、人の気配に気づいたのか、撮影者に振り向き近づこうとします。

撮影者が距離を取っても、暗い住宅街の道路を歩き接近を図ろうとするクマに、撮影者はたまらず避難しました。

同じ市内ではこの日、盛岡駅からわずか1km余りの神社にも出没しました。

神社の関係社は「見て、びっくりした。夜も朝早くも参拝者がいるので、けががなくてよかった」と話します。

さらに14日夕方、岩手大学のキャンパス内にもクマの姿がありました。

鼻を動かし辺りの様子をうかがったあと、一度茂みへと姿を消す様子がみられましたが、その後、茂みから出て農場を歩いていました。

ここにきて急激に市街地での出没が確認され始めた、盛岡のクマ。

市民からは「こわい、人ごとじゃない」「こわい、毎年のことだけど…」といった不安の声が聞かれました。

そして、同じ岩手県の久慈市では、15日朝もクマの姿がみられました。

東北地方各地で市民の生活エリアに次々とクマが入り込む現状に、青森市内の観光施設は対応に追われていて、警戒を呼びかけるアナウンスは英語でも行われました。

青森県観光国際交流機構・大庭一郎事務局長：

自動ドアについては使用を中止。メインエントランス以外はすべて利用を中止した。（ドア開閉の制限は）初めてだと思う。

活発化するアーバンベアに厳重な警戒が必要です。