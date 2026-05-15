SEVENTEEN・ジュン、貴重な“制服姿”にファン歓喜「高校生にしか見えない」「少女漫画じゃん！」

SEVENTEENのジュンが、青春映画を思わせる爽やかな学生服姿を披露した。

ジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、学校の絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

【写真】ジュン、貴重な“制服姿”「少女漫画じゃん！」

公開された写真には、制服を着てセルフィ―を撮るジュンの姿が収められている。彼はブルーの半袖シャツにネクタイを締めたスタイルを着こなし、圧倒的な透明感を放っている。

投稿を見たファンからは、「現役高校生にしか見えない」「爽やかすぎ」「少女漫画じゃん」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジュンInstagram）

なお、ジュンが所属するSEVENTEENは、5月13日・14日に東京ドームでファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FAN MEETING “YAKUSOKU”」を成功裏に開催した。来る23日・24日には京セラドーム大阪で公演を行う予定だ。

◇ジュン プロフィール

1996年6月10日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名はウェン・ジュンフェイ。2歳のころに公園で遊んでいたところをスカウトされ、中国で子役デビュー。2008年には俳優として「第3回香港映画監督協会年度大賞」最優秀新人俳優賞を受賞した経歴を持つ。2012年に現在の所属事務所PLEDISエンターテインメントにスカウトされ、一人で渡韓し練習生に。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。整った顔立ちはもちろん、ダイナミックなパフォーマンスとその最中に見せる豊かな表情も人気。