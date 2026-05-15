緊急手術のアンジェラ・アキ、順調に回復も 山形・宮城公演を延期へ
シンガーソングライターのアンジェラ・アキ（48）の公式サイトが、15日に更新。4月28日に腹痛などの症状で緊急搬送され、緊急手術を受けていたことを伝えていたが、23日と24日行われる公演について延期することを発表した。
【写真】美しい！ヘルニア手術を乗り越え、タンクトップ姿で筋肉美を見せたアンジェラ・アキ
サイトでは「5月7日(木)にご報告申し上げました「穿孔性虫垂炎による腹膜炎に伴う被包化胸水の併発」につきましては、現在順調に回復へ向かっております。しかしながら、医師より今しばらく安静期間を要するとの判断を受け、やむを得ず山形公演ならびに宮城公演を延期とし、振替公演として開催させていただくこととなりました」と報告。
続けて「なお、以降の公演につきましては、現時点では予定通り開催を予定しております。公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、また直前のご案内となりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と呼びかけている。
アンジェラ・アキは7日、自身のXを通じて「4/28(火)に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』と診断され、緊急手術となりました。術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました。現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました」と伝えた。
続けて「尚、以降の公演については予定通りの開催を予定しております」とし「公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます」と説明していた。
■報告文
5月23日(土)山形・シェルターなんようホール公演、ならびに5月24日(日)宮城県民会館公演のチケットをご購入いただきました皆さまへご案内申し上げます。
5月7日(木)にご報告申し上げました「穿孔性虫垂炎による腹膜炎に伴う被包化胸水の併発」につきましては、現在順調に回復へ向かっております。しかしながら、医師より今しばらく安静期間を要するとの判断を受け、やむを得ず山形公演ならびに宮城公演を延期とし、振替公演として開催させていただくこととなりました。
なお、以降の公演につきましては、現時点では予定通り開催を予定しております。公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、また直前のご案内となりましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
改めて万全の状態で皆さまにパフォーマンスをお届けできますよう、アンジェラ・アキならびにスタッフ一同、引き続き準備に努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
＜延期公演＞
・5/23(土) 山形 シェルターなんようホール
↓
延期日程 8/30(日) 山形 シェルターなんようホール
OPEN 16：00 START 17：00
・5/24(日) 宮城県民会館
↓
延期日程 8/28(金) 宮城県民会館
OPEN 17：30 START 18：30
本公演のチケットをすでにご購入の方については、お持ちのチケットをそのまま振替公演に使用することが出来ますが、開場、開演時間についての変更がございますので、ご確認の上お越しください。また、延期された日程にご都合が合わないお客様には払い戻し対応を致します。
【写真】美しい！ヘルニア手術を乗り越え、タンクトップ姿で筋肉美を見せたアンジェラ・アキ
サイトでは「5月7日(木)にご報告申し上げました「穿孔性虫垂炎による腹膜炎に伴う被包化胸水の併発」につきましては、現在順調に回復へ向かっております。しかしながら、医師より今しばらく安静期間を要するとの判断を受け、やむを得ず山形公演ならびに宮城公演を延期とし、振替公演として開催させていただくこととなりました」と報告。
アンジェラ・アキは7日、自身のXを通じて「4/28(火)に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』と診断され、緊急手術となりました。術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました。現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました」と伝えた。
続けて「尚、以降の公演については予定通りの開催を予定しております」とし「公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます」と説明していた。
■報告文
5月23日(土)山形・シェルターなんようホール公演、ならびに5月24日(日)宮城県民会館公演のチケットをご購入いただきました皆さまへご案内申し上げます。
5月7日(木)にご報告申し上げました「穿孔性虫垂炎による腹膜炎に伴う被包化胸水の併発」につきましては、現在順調に回復へ向かっております。しかしながら、医師より今しばらく安静期間を要するとの判断を受け、やむを得ず山形公演ならびに宮城公演を延期とし、振替公演として開催させていただくこととなりました。
なお、以降の公演につきましては、現時点では予定通り開催を予定しております。公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、また直前のご案内となりましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
改めて万全の状態で皆さまにパフォーマンスをお届けできますよう、アンジェラ・アキならびにスタッフ一同、引き続き準備に努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
＜延期公演＞
・5/23(土) 山形 シェルターなんようホール
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延期日程 8/30(日) 山形 シェルターなんようホール
OPEN 16：00 START 17：00
・5/24(日) 宮城県民会館
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延期日程 8/28(金) 宮城県民会館
OPEN 17：30 START 18：30
本公演のチケットをすでにご購入の方については、お持ちのチケットをそのまま振替公演に使用することが出来ますが、開場、開演時間についての変更がございますので、ご確認の上お越しください。また、延期された日程にご都合が合わないお客様には払い戻し対応を致します。